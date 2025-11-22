Principales datos de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025
Estos son los principales datos y conquistas del club argentino Lanús, que este sábado se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco en Asunción:
Nombre: Club Atlético Lanús.
Fecha de fundación: 3 de enero de 1915 en Lanús, periferia sur de la provincia de Buenos Aires.
Estadio: "La Fortaleza" Néstor Díaz Pérez (47.000 espectadores).
Presidente: Nicolás Russo.
Entrenador: Mauricio Pellegrino (ARG).
Apodo: El Granate.
Uniforme titular: Camiseta de color granate con detalles en blanco. Pantalón y medias de color granate, con franjas blancas.
Uniformes alternativos: Camiseta blanca con detalles granates, pantalones blancos y medias blancas; camiseta negra con vivos granates, pantalones y medias negras.
Figuras del plantel: Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio, Lautaro Acosta y Marcelino Moreno.
Formación habitual (4-2-3-1): Nahuel Losada – Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich – Agustín Medina/Ezequiel Muñoz, Agustín Cardozo – Eduardo Salvio/Armando Méndez, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera – Rodrigo Castillo/Walter Bou.
Jugadores históricos: Héctor Guidi, Manuel Silva, Bernardo Acosta, Gabriel Schurrer, Hugo Morales, José Sand, Luis Arrieta, Atilio Ducca, Gilmar Villagrán, Ariel Ibagaza, Armando González, Héctor Enrique, Carlos Roa.
Máximos rivales: Banfield (Clásico del Sur), además de Quilmes y Talleres (clásicos de proximidad histórica o reciente).
Palmarés:
- Cuatro títulos nacionales
1 Torneo Apertura (2007)
1 Campeonato de Primera División (2016)
1 Copa Bicentenario (2016)
1 Supercopa Argentina (2017)
- Tres títulos internacionales:
2 Copa Sudamericana (2013, 2025)
1 Copa Conmebol (1996)
