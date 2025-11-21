Principales datos de Lanús, finalista de la Copa Sudamericana 2025

Estos son los principales datos y conquistas del club argentino Lanús, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2025 contra el brasileño Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco en Asunción:

Nombre: Club Atlético Lanús.

Fecha de fundación: 3 de enero de 1915 en Lanús, periferia sur de la provincia de Buenos Aires.

Estadio: "La Fortaleza" Néstor Díaz Pérez (47.000 espectadores).

Presidente: Nicolás Russo.

Entrenador: Mauricio Pellegrino (ARG).

Apodo: El Granate.

Uniforme titular: Camiseta de color granate con detalles en blanco. Pantalón y medias de color granate, con franjas blancas.

Uniformes alternativos: Camiseta blanca con detalles granates, pantalones blancos y medias blancas; camiseta negra con vivos granates, pantalones y medias negras.

Figuras del plantel: Nahuel Losada, Carlos Izquierdoz, Eduardo Salvio, Lautaro Acosta y Marcelino Moreno.

Formación habitual (4-2-3-1): Nahuel Losada – Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich – Agustín Medina/Ezequiel Muñoz, Agustín Cardozo – Eduardo Salvio/Armando Méndez, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera – Rodrigo Castillo/Walter Bou.

Jugadores históricos: Héctor Guidi, Manuel Silva, Bernardo Acosta, Gabriel Schurrer, Hugo Morales, José Sand, Luis Arrieta, Atilio Ducca, Gilmar Villagrán, Ariel Ibagaza, Armando González, Héctor Enrique, Carlos Roa.

Máximos rivales: Banfield (Clásico del Sur), además de Quilmes y Talleres (clásicos de proximidad histórica o reciente).

Palmarés:

- Cuatro títulos nacionales

1 Torneo Apertura (2007)

1 Campeonato de Primera División (2016)

1 Copa Bicentenario (2016)

1 Supercopa Argentina (2017)

- Dos títulos internacionales:

1 Copa Sudamericana (2013)

1 Copa Conmebol (1996)

- Curiosidad sobre la final: Lanús jugará su cuarta final continental en poco más de una década. Si derrota a Atlético Mineiro, sumará su segunda Copa Sudamericana y entrará en el grupo de los máximos campeones del torneo junto a Independiente de Avellaneda, Boca Juniors, Independiente del Valle, Liga de Quito y Athletico Paranaense.

