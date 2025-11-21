Principales datos del Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025
Estos son los principales datos y conquistas del club brasileño Atlético Mineiro, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2025 contra el argentino Lanús en el...
- 1 minuto de lectura'
Estos son los principales datos y conquistas del club brasileño Atlético Mineiro, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2025 contra el argentino Lanús en el estadio Defensores del Chaco en Asunción:
Nombre: Club Atlético Mineiro.
Fecha de fundación: 25 de marzo de 1908, en Belo Horizonte, en el sureste de Brasil.
Estadio: Arena MRV (46.000 espectadores, inaugurado en 2023).
Presidente (CEO): Bruno Muzzi.
Entrenador: Jorge Sampaoli (ARG).
Apodo: Galo (Gallo), Albinegro, Seleção do Povo (Selección del Pueblo).
Uniforme titular: camiseta negra con franjas anchas verticales blancas en el torso y en la espalda, pantalones negros, medias blancas con una franja negra.
Uniformes alternativos: camiseta blanca con hombreras negras con líneas doradas, pantalones blancos con detalle negro y medias negras con una franja blanca. Camiseta negra con detalles dorados, pantalones y medias negras con rayas doradas.
Figuras del plantel: Hulk, Dudu, Guilherme Arana, Bernard, Gustavo Scarpa, Junior Alonso, Everson.
Formación habitual (3-4-2-1): Everson – Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso – Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana – Bernard, Dudu - Rony.
Jugadores históricos: Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Victor, Diego Tardelli, Dadá Maravilha, Toninho Cerezo, Éder, Marques, Leonardo Silva, Réver, Dario, Hulk.
Máximos rivales: Cruzeiro (Clásico mineiro) y América Mineiro (Clásico de las multitudes).
Palmarés:
- Siete títulos nacionales
3 ligas de Brasil (Brasileirao) 1937, 1971 y 2021
2 Copa do Brasil 2014 y 2021
1 Supercopa do Brasil 2022
1 Copa de Campeones 1978
- Cuatro títulos internacionales:
1 Copa Libertadores de América 2013
2 Copa Conmebol 1992, 1997
1 Recopa Sudamericana 2014
- Curiosidad sobre la final: Atlético Mineiro disputará su primera final en la Copa Sudamericana. En caso de vencer a Lanús, sería el tercer equipo brasileño en empotrar en su vitrina la Libertadores y la Sudamericana, tras Sao Paulo e Internacional.
raa/ag