LA NACION

Principales datos del Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025

Estos son los principales datos y conquistas del club brasileño Atlético Mineiro, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2025 contra el argentino Lanús en el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Principales datos del Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025
Principales datos del Atlético Mineiro, finalista de la Copa Sudamericana 2025

Estos son los principales datos y conquistas del club brasileño Atlético Mineiro, que este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana 2025 contra el argentino Lanús en el estadio Defensores del Chaco en Asunción:

Nombre: Club Atlético Mineiro.

Fecha de fundación: 25 de marzo de 1908, en Belo Horizonte, en el sureste de Brasil.

Estadio: Arena MRV (46.000 espectadores, inaugurado en 2023).

Presidente (CEO): Bruno Muzzi.

Entrenador: Jorge Sampaoli (ARG).

Apodo: Galo (Gallo), Albinegro, Seleção do Povo (Selección del Pueblo).

Uniforme titular: camiseta negra con franjas anchas verticales blancas en el torso y en la espalda, pantalones negros, medias blancas con una franja negra.

Uniformes alternativos: camiseta blanca con hombreras negras con líneas doradas, pantalones blancos con detalle negro y medias negras con una franja blanca. Camiseta negra con detalles dorados, pantalones y medias negras con rayas doradas.

Figuras del plantel: Hulk, Dudu, Guilherme Arana, Bernard, Gustavo Scarpa, Junior Alonso, Everson.

Formación habitual (3-4-2-1): Everson – Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso – Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana – Bernard, Dudu - Rony.

Jugadores históricos: Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Victor, Diego Tardelli, Dadá Maravilha, Toninho Cerezo, Éder, Marques, Leonardo Silva, Réver, Dario, Hulk.

Máximos rivales: Cruzeiro (Clásico mineiro) y América Mineiro (Clásico de las multitudes).

Palmarés:

- Siete títulos nacionales

3 ligas de Brasil (Brasileirao) 1937, 1971 y 2021

2 Copa do Brasil 2014 y 2021

1 Supercopa do Brasil 2022

1 Copa de Campeones 1978

- Cuatro títulos internacionales:

1 Copa Libertadores de América 2013

2 Copa Conmebol 1992, 1997

1 Recopa Sudamericana 2014

- Curiosidad sobre la final: Atlético Mineiro disputará su primera final en la Copa Sudamericana. En caso de vencer a Lanús, sería el tercer equipo brasileño en empotrar en su vitrina la Libertadores y la Sudamericana, tras Sao Paulo e Internacional.

raa/ag

LA NACION
Más leídas
  1. Un fútbol sofocado por la repugnancia
    1

    Un fútbol sofocado por la repugnancia

  2. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    2

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  3. A la Argentina le faltó un solo punto ante Alemania para completar un máster de oportunidades
    3

    A la Argentina le faltó un solo punto para completar un máster de oportunidades en la Copa Davis

  4. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    4

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

Cargando banners ...