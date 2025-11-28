Principales datos del Flamengo, finalista de la Copa Libertadores 2025

Estos son los principales datos y conquistas de Flamengo, que disputará este sábado la final de la Copa Libertadores de América 2025 contra Palmeiras en Lima.

Nombre: Clube de Regatas do Flamengo.

Fecha de fundación: 17 de noviembre de 1895, en Rio de Janeiro.

Estadio: Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná (78.838 espectadores), inaugurado el 16 de junio de 1950.

Presidente: Luiz Eduardo Baptista, más conocido como BAP.

Entrenador: Filipe Luís.

Apodos: Mengão, Fla, rubro-negro.

Uniforme titular: camiseta de rayas horizontales rojas y negras. Pantalón blanco con franjas rojas y negras en la parte externa. Medias de rayas horizontales rojas y negras.

Uniforme alternativo: camiseta blanca con detalles rojinegros en las mangas. Pantalón negro con tres líneas rojas en la parte externa. Medias blancas con detalles rojos en la parte superior.

Figuras del plantel: Giorgian de Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Agustín Rossi, Erick Pulgar, Jorginho.

Formación habitual (4-2-3-1): Agustín Rossi – Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro – Erick Pulgar, Jorginho - Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Everton Cebolinha - Pedro.

Jugadores históricos: Zico, Júnior, Dida, Leonidas da Silva, Leandro, Evaristo, Romario, Andrade, Adílio, Raul, Adriano, Bebeto, Petkovic, Tita, Lico, Gabriel Barbosa "Gabigol".

Mayores rivales: Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo.

Palmarés:

- Títulos nacionales:

***Brasileirão (7): 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. El Fla se atribuye el título de 1987, pero la justicia se lo otorgó a Sport Recife.

Copa do Brasil (5): 1990, 2006, 2013, 2022, 2024.

Supercopa de Brasil (3): 2020, 2021, 2025.

Copa de Campeones (1): 2001.

- Títulos internacionales:

Copa Libertadores (3): 1981, 2019, 2022.

Copa Intercontinental de Clubes (1): 1981.

Recopa Sudamericana (1): 2020.

Copa Mercosur (1): 1999.

Copa Oro (1): 1996.

- Curiosidad de la final: De vencer al Palmeiras, Flamengo se tornará en el equipo brasileño más veces campeón de la Copa Libertadores de América, con cuatro estrellas, tres menos que el cuadro más laureado, Independiente de Argentina.

