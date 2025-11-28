Principales datos del Palmeiras, finalista de la Copa Libertadores 2025

Estos son los principales datos y conquistas de Palmeiras, que disputará este sábado la final de la Copa Libertadores de América 2025 contra Flamengo en Lima.

Nombre: Sociedade Esportiva Palmeiras

Fecha de fundación: 26 de agosto de 1914 en Sao Paulo.

Estadio: Allianz Parque, inaugurado en noviembre de 2014, con capacidad para 43.713 espectadores.

Presidente: Leila Pereira.

Entrenador: Abel Ferreira (Portugal).

Apodos: Verdão, alviverdes, Porco.

Uniforme titular: camiseta verde con cuadros en el pecho. Pantalón blanco. Medias verdes

Uniforme alternativo: camisa blanca con rayas verdes en las mangas y cruzando los hombros, y coronas degradadas en el pecho. Pantalón blanco o verde. Medias blancas

Figuras del plantel: Weverton, Gustavo Gómez, Vitor Roque, José Manuel "Flaco" López, Felipe Anderson.

Formación habitual (4-4-2): Carlos Miguel - Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez - Allan, Anibal Moreno, Emiliano Martínez, Ramón Sosa - Vitor Roque, José Manuel López.

Jugadores históricos: Ademir da Guia, Emerson Leão, Marcos, Luís Pereira, Dudu, Evair, Leivinha, Edmundo.

Máximos rivales: Corinthians (Derby Paulista) y Sao Paulo (Choque-Rei).

Palmarés:

- Títulos nacionales:

Brasileirão (12): 1960, 1967-I, 1967-II, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023.

Copa de Brasil (4): 1998, 2012, 2015, 2020.

Supercopa de Brasil (1): 2023.

Copa de Campeones (1): 2000.

- Títulos internacionales:

Copa Libertadores (3): 1999, 2020, 2021.

Recopa Sudamericana (1): 2022.

Copa Mercosur (1): 1998.

- Curiosidad de la final: De vencer al Flamengo, Palmeiras se tornará en el equipo brasileño más veces campeón de la Copa Libertadores de América, con cuatro estrellas, tres menos que el cuadro más laureado, Independiente de Argentina.

raa/ag