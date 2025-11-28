Principales fundiciones de cobre chinas reducirán producción para combatir tasas de tratamiento negativas

PEKÍN/SHANGHÁI, 28 nov (Reuters) - Las principales fundiciones de cobre de China reducirán su producción en más de 10% en 2026, para contrarrestar el exceso de capacidad del sector, que ha provocado una distorsión cada vez mayor de las tasas de tratamiento de concentrados de cobre, según un proveedor chino de información de mercado.

Las tasas de tratamiento y refinado (TC/RC), que tradicionalmente pagan los mineros a los fundidores, han sido negativas en 2025 debido a la escasa oferta de cobre y a la ampliación de la capacidad de fundición china, lo que ha hecho que los fundidores tengan que pagar efectivamente a los mineros.

El China Smelters Purchase Team (CSPT), un grupo de los principales fundidores de cobre, dijo que sus miembros acordaron recortar la producción para mejorar las condiciones del mercado, según Shanghai Metals Market el viernes.

La medida se produce tras los comentarios de Chen Xuesen, Vicepresidente de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, quien dijo el miércoles que la asociación, respaldada por el Estado, "se opone firmemente a cualquier procesamiento gratuito y negativo" del concentrado de cobre.

Chen también dijo que China había paralizado unos 2 millones de toneladas métricas de nueva capacidad de fundición de cobre prevista.

La decisión de los fundidores y el discurso de Chen se suman a las incertidumbres en medio de las negociaciones entre los fundidores chinos y el gigante de la minería del cobre Antofagasta sobre los contratos de suministro del próximo año, que establecen un punto de referencia para los TC/RC.

A finales de octubre, el CSPT se abstuvo, por tercera vez consecutiva, de fijar las previsiones de TC/RC del cobre para el cuarto trimestre.

El CSPT también ha declarado que establecerá un mecanismo de supervisión de las licitaciones y adquisiciones al contado de sus miembros para acabar con la "competencia maligna", al tiempo que creará un sistema de listas negras para investigar a los proveedores y prestadores de ensayos, oponiéndose conjuntamente a cualquier parte que se considere que está "perturbando maliciosamente" el mercado.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,64%, a US$11.009,50 la tonelada, a las 1019 GMT. (Reporte de Dylan Duan, Lewis Jackson y redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)