Principales ganadores de los BAFTA, premios británicos del cine

Lista de los principales premios entregados el domingo durante la ceremonia de los BAFTA, los galardones británicos del cine

"Una batalla tras otra", película estadounidense del director Paul Thomas Anderson sobre la persecución de exrevolucionarios por parte de supremacistas blancos, fue la triunfadora de la ceremonia, con seis BAFTA, incluidos los de mejor película y director

Este filme superó a "Pecadores", del estadounidense Ryan Coogler, una película sobre el segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, que se llevó tres premios

Mejor película – Una batalla tras otra

Mejor director – Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Mejor actriz – Jessie Buckley, Hamnet

Mejor actor – Robert Aramayo, I Swear (Incontrolable)

Mejor actriz de reparto – Wunmi Mosaku, Pecadores

Mejor actor de reparto – Sean Penn, Una batalla tras otra

Mejor película británica – Hamnet

Mejor película en lengua no inglesa – Valor Sentimental (Noruega)

Mejor película de animación – Zootopía 2