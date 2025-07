Principales nominaciones a los Emmy 2025

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 15 jul (Reuters) - El martes se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy, los máximos galardones de la televisión de Estados Unidos.

A continuación figura la lista de nominados en las principales categorías.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

"Severance" ("Separación" en España)

"The Pitt"

"The White Lotus" "La diplomática"

"The Last of Us"

"Paradise"

"Andor"

"Slow Horses"

MEJOR SERIE DE COMEDIA

"The Estudio"

"The Bear"

"Hacks"

"Nadie quiere esto"

"Abbott Elementary" ("Primaria Abbott" en México y "Colegio Abbott" en España) "Only Murders in the Building" ("Solo asesinatos en el edificio" en España)

"Terapia sin filtro" "What We Do in the Shadows" ("Lo que hacemos en las sombras" en España)

MEJOR MINISERIE

"Adolescencia"

"Black Mirror"

"Dying For Sex" ("Morir de placer" en Argentina)

"Monstruos" ("Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez" en España)

"El Pingüino"

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Adam Brody, "Nadie quiere esto"

Seth Rogen, "The Studio"

Jason Segel, "Terapia sin filtro" Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Uzo Aduba, "The Residence" ("La residencia" en España)

Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edeberi, "The Bear"

Jean Smart, "Hacks"

MEJOR ACTOR DE DRAMA

Noah Wyle, "The Pitt"

Adam Scott, "Severance"

Sterling K.

Brown, "Paradise" Gary Oldman, "Caballos lentos" ("Slow Horses" en España) Pedro Pascal, "The Last of Us" MEJOR ACTRIZ DE DRAMA Kathy Bates, "Matlock" Bella Ramsey, "The Last of Us" Sharon Horgan, "Malas hermanas" ("Hermanas hasta la muerte" en España) Britt Lower, "Severance" Keri Russell, "La diplomática" MEJOR ACTOR DE MINISERIE O TELEFILM Colin Farrell, "El Pingüino" Stephen Graham, "Adolescencia" Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent" ("Presunto inocente" en España y "Se presume inocente" en Argentina) Brian Tyree Henry, "Dope Thief" ("Ladrón de droga" en España) Cooper Koch, "Monstruos" MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TELEFILM Cate Blanchett, "Disclaimer" ("Desprecio" en Argentina) Rashida Jones, "Black Mirror" Meghann Fahy, "Sirenas" ("Sirens" en México) Cristin Milioti, "El Pingüino" Michelle Williams, "Dying For Sex" (Información de Danielle Broadway; edición en español de Jorge Ollero Castela)