Principales noticias de las elecciones en chile

SANTIAGO, 19 nov (Reuters) - Chile acudirá el domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente dentro de un abanico de siete aspirantes.

Los sondeos auguran una victoria en primera vuelta de la izquierda encarnada por Gabriel Boric o la extrema derecha capitaneada por José Antonio Kast -ambos con más de un 20% de las preferencias-, que se disputarían el balotaje el 19 de diciembre.

