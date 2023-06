Principales puntos del acuerdo sobre reforma del sistema de asilo en la UE

El Parlamento Europeo y los representantes de los países de la Unión Europea (UE) comenzarán en breve las difíciles negociaciones para la reforma del sistema de asilo en el bloque, después de un acuerdo de principio alcanzado el jueves a nivel ministerial.

La intención es implementar la reforma antes de las elecciones europeas previstas para 2024. Estos son los puntos principales del acuerdo.

- Trámites fronterizos

El acuerdo obliga a los países miembros a establecer centros de atención en las fronteras exteriores de la UE para inmigrantes que tienen pocas posibilidades estadísticas de obtener asilo. El objetivo es que no entren en el territorio de la UE. Sus solicitudes de asilo estarían sujetas a un examen acelerado, a fin de facilitar su regreso a su país de origen o de tránsito. El procedimiento total (examen y derivación) debe durar un máximo de seis meses.

- ¿Quién se ve afectado?

Los trámites en las fronteras exteriores se aplicarán a inmigrantes procedentes de países cuya tasa de reconocimiento de la condición de refugiado sea inferior al 20%. Esto afecta, por ejemplo, a los ciudadanos de Turquía, India, Túnez, Serbia o Albania.

La mayoría de los solicitantes de asilo de Siria, Afganistán o Sudán, por ejemplo, tendrán derecho a un procedimiento ordinario.

Según el acuerdo alcanzado el jueves se deberían crear 30.000 plazas en toda la UE como parte de este procedimiento, con el fin de alojar finalmente hasta 120.000 inmigrantes al año. Ya existen estructuras de este tipo en varios países.

- ¿Y los niños?

Los menores no acompañados no se verán afectados por el trámite fronterizo, salvo casos especiales. Por otro lado, Alemania no ha logrado imponer su solicitud de excepciones para familias con niños. Este será un punto de discusión con el Parlamento.

- La controvertida noción de "tercer país seguro"

Italia, Grecia y Austria querían que los inmigrantes cuya solicitud de asilo se considerara inadmisible fueran devueltos a terceros países considerados "seguros", como Túnez o Albania, incluso en ausencia de vínculos particulares entre el migrante y este país.

El compromiso alcanzado establece que corresponde a cada Estado miembro evaluar si el simple tránsito por un país constituye un vínculo suficiente.

Hasta ahora, los estados miembros no han logrado ponerse de acuerdo sobre una lista común de "terceros países seguros".

- Reubicaciones y compensaciones económicas

El acuerdo alcanzado consagra la solidaridad obligatoria pero flexible entre los Estados miembros en la atención de los solicitantes de asilo.

Así, los países estarían obligados a recibir a un determinado número de estos solicitantes que lleguen a un país de la UE sujeto a presión migratoria o, en su defecto, realizar una contribución financiera.

El acuerdo prevé al menos 30.000 reubicaciones al año de solicitantes de asilo. La compensación económica prevista es de 20.000 euros por cada solicitante de asilo no reubicado.

- ¿Quién se opone a la reforma?

Polonia y Hungría, países que se habían negado a aceptar cuotas de solicitantes de asilo en el momento de la crisis de 2015, votaron en contra del acuerdo el jueves por la noche. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, calificó el acuerdo de "inaceptable".

En tanto, las bancadas de los Verdes y La Izquierda en el Parlamento Europeo acusan a los Estados miembros de haber "cedido a la extrema derecha".

AFP