Principales reacciones a la respuesta positiva de Hamas al plan de Trump para Gaza

Varios países del mundo aplaudieron el viernes la respuesta positiva de Hamás al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes israelíes en Gaza y poner fin al conflicto de casi dos años.

Estas son las principales reacciones:

- Estados Unidos -

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", publicó Trump en su red Truth Social.

El magnate republicano también dijo en un breve mensaje de video que "todos serán tratados de manera justa" en las conversaciones sobre el futuro de Gaza.

- Israel -

"A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes", afirmó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump", añadió el texto.

- Países mediadores -

Catar "celebra el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump", dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari, quien también expresó apoyo al llamamiento del presidente estadounidense para un alto el fuego inmediato.

Egipto dijo que espera que "este paso positivo impulse a todas las partes a asumir su responsabilidad, comprometiéndose a implementar el plan del presidente Trump sobre el terreno y poner fin a la guerra".

- Naciones Unidas -

El secretario general de la ONU, António Guterres, "acoge con satisfacción y se siente alentado por la declaración de Hamás en la que anuncia su disposición a liberar a los rehenes y a entablar conversaciones", dijo su portavoz, Stephane Dujarric, en un comunicado.

"Insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para poner fin a este trágico conflicto en Gaza", agregó.

- Europa -

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien en septiembre lideró en la ONU una iniciativa diplomática a favor del reconocimiento del Estado de Palestina, escribió en X: "¡La liberación de todos los rehenes retenidos y el alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano!

El compromiso de Hamás debe cumplirse sin más demora".

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el plan representa "la mejor oportunidad para la paz" en el conflicto y que Berlín "apoya plenamente" el "llamamiento de Trump a ambas partes".

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la respuesta de Hamás como "un importante paso adelante" e instó a todas las partes a "aplicar el acuerdo sin demora".

Turquía

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco afirmó que la decisión de Hamás "brinda una oportunidad para el establecimiento inmediato de un alto el fuego en Gaza".

