Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de septiembre
Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Illa rompe el aislamiento institucional de Puigdemont"
-- "Gobierno y PP echan un pulso por la quita de 83.000 millones de deuda"
EL MUNDO
-- "Illa sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont"
-- "Los chats del PP ante la quita: "El mal no descansa, ¿seguimos todos en el no?"
EL PERIÓDICO
-- "Las autonomías dispondrán de 7000 millones con la quita de la deuda
-- "EEUU dispara a un barco al que acusa de zarpar con drogas de Venezuela"
LA VANGUARDIA
-- "El relevo laboral de los 'boomers' exige incorporar a 3,5 millones de jóvenes"
-- "Illa da carácter institucional a la relación con Puigdemont con una cita en Bruselas"
LA RAZÓN
-- "El TS se planta: "Quieren una justicia sanchista""
-- "Illa ofrece a Puigdemont más peso en Cataluña si da apoyo al Gobierno en Madrid"
Otras noticias de Carles Puigdemont
- 1
Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 2
“Es el primer trabajo digno que tengo”: durante años ejerció la prostitución y hoy trabaja como cuidadora en un hogar de adultos
- 3
La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: “Sueños cumplidos”
- 4
La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar