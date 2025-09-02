LA NACION

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de septiembre

Venezuela: Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de septiembre

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Illa rompe el aislamiento institucional de Puigdemont"

-- "Gobierno y PP echan un pulso por la quita de 83.000 millones de deuda"

EL MUNDO

-- "Illa sirve a Sánchez la foto que alfombra el voto de Puigdemont"

-- "Los chats del PP ante la quita: "El mal no descansa, ¿seguimos todos en el no?"

EL PERIÓDICO

-- "Las autonomías dispondrán de 7000 millones con la quita de la deuda

-- "EEUU dispara a un barco al que acusa de zarpar con drogas de Venezuela"

LA VANGUARDIA

-- "El relevo laboral de los 'boomers' exige incorporar a 3,5 millones de jóvenes"

-- "Illa da carácter institucional a la relación con Puigdemont con una cita en Bruselas"

LA RAZÓN

-- "El TS se planta: "Quieren una justicia sanchista""

-- "Illa ofrece a Puigdemont más peso en Cataluña si da apoyo al Gobierno en Madrid"

