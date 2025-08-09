Príncipe Andrés, cada vez más marginado

La decisión también proviene de la pomposa BBC —generalmente una autoridad institucional en asuntos relacionados con la Casa de Windsor— tras la publicación de una devastadora nueva biografía y un escándalo que involucra al duque de York.

Está plagada de viejas acusaciones y nuevos detalles relacionados con su turbulenta vida privada, su peligrosa asociación con el difunto intermediario estadounidense de pederastia Jeffrey Epstein, pero también su torpe consultoría empresarial y sospechas de haber sido víctima de una trampa de agencias de inteligencia extranjeras (la última de las cuales se ha atribuido a China).

El libro, publicado estos días por el sensacionalista biógrafo Andrew Lownie tras ser anticipado en extractos por el tabloide Daily Mail, se titula "El ascenso y la caída de la Casa de York" y representa otro vergonzoso golpe a la ya dañada imagen de Andrés.

Un príncipe, antaño considerado el hijo predilecto de la reina Isabel, ahora mantiene un conflicto con su hermano, el rey Carlos (también por cuestiones de vivienda), y con sus hijos: el heredero al trono, Guillermo, y el rebelde Enrique, quienes mantienen una relación terrible, pero unidos por una vez en este único asunto por el desprecio compartido hacia su tío, a quien el autor atribuye el mérito.

En un análisis a modo de reseña de la biografía publicado hoy, la cadena pública británica destaca cómo la historia de Lownie contribuye a consolidar la imagen del deshonrado duque de York como un hombre arrogante, vacío y egocéntrico, aferrado a sus propias comodidades e intereses, y que niega obstinadamente la verdad sobre asuntos como su participación en el escándalo de Epstein.

El libro ofrece nuevas revelaciones sobre esta participación, proporcionando, por ejemplo, detalles sobre la asistencia del príncipe a una fiesta de cumpleaños del ya ampliamente desacreditado empresario estadounidense, junto con su cómplice y amiga común, Ghislaine Maxwell, y figuras como Woody Allen.

En otros capítulos, Lownie expone las prácticas comerciales imprudentes del duque, sugiere intentos de conectar con agentes extranjeros y retoma la vida sexual promiscua atribuida a Andrés desde su juventud, así como las infidelidades en su matrimonio con Sarah Ferguson.

También detalla una despedida de soltero imprudente que organizó con estrellas del mundo del espectáculo y la vida nocturna de la época, como Elton John.

Y menciona sus comentarios ofensivos contra Meghan, la esposa del príncipe Harry, en años más recientes, que, según se dice, incluso llevaron al duque de Sussex a abofetear a su tío (algo que él negó). (ANSA).