LA NACION

Príncipe Andrés pidió ayuda a policía Londres para difamar a mujer que lo acusó de abuso sexual: reporte

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Príncipe Andrés pidió ayuda a policía Londres para difamar a mujer que lo acusó de abuso sexual: rep
Príncipe Andrés pidió ayuda a policía Londres para difamar a mujer que lo acusó de abuso sexual: rep

LONDRES, 19 oct (Reuters) - El príncipe Andrés pidió en 2011 a la policía que desenterrara información personal sobre Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, informó el domingo un periódico británico, días después de que renunciara a su título de duque de York.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que estaba "investigando activamente" las acusaciones del Mail on Sunday.

Andrés, el hermano menor del rey Carlos, dijo el viernes que dejaría de usar su título tras años de críticas sobre su comportamiento y sus conexiones con Jeffrey Epstein. El reporte del domingo, sin embargo, sugiere que la medida no ha logrado contener el escándalo.

Andrés, de 65 años, renunció a un papel itinerante de embajador comercial del Reino Unido en 2011, antes de abandonar todos los deberes reales en 2019. En 2022 fue despojado de sus vínculos militares y patrocinios reales, en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Ese año, resolvió una demanda presentada por Giuffre, que se suicidó en abril, que lo acusaba de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente. Andrés siempre ha negado la versión, que ha vuelto a la palestra con la publicación de sus memorias.

El reporte del Mail on Sunday afirma que Andrés pidió a uno de sus agentes de protección personal que buscara información sobre su acusadora, citando un correo electrónico enviado por el príncipe al secretario de prensa adjunto de la reina Isabel en aquel momento.

Andrés dijo que había dado a la policía su fecha de nacimiento y su número de la seguridad social, añadiendo que creía que ella tenía antecedentes penales en Estados Unidos, según el correo electrónico citado por el Mail on Sunday.

La familia de Giuffre dijo al periódico que no tenía antecedentes penales.

Según el Mail on Sunday, no hay indicios de que el agente cumpliera la orden. (Reporte de Paul Sandle; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. EE.UU. toma una inesperada decisión con los dos sobrevivientes del último ataque a una lancha narco
    1

    EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe

  2. 2

    El intenso diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow

  3. Cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025
    3

    Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025

  4. Estas son las joyas que se robaron los ladrones del Museo del Louvre
    4

    Robo en el Louvre: estas son las joyas que se robaron los ladrones del museo

Cargando banners ...