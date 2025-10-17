Príncipe británico Andrés renuncia al título de duque de York

LONDRES, 17 oct (Reuters) - El príncipe Andrés de Reino Unido dijo el viernes que renunciaría a usar su título de duque de York tras años de críticas por su comportamiento y sus conexiones con el difunto financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

En un comunicado, Andrés dijo que "las continuas acusaciones en mi contra" distraen del trabajo de su hermano mayor, el rey Carlos, y de la labor más amplia de la familia real británica.

"Por lo tanto, no volveré a usar el título ni los honores que se me han concedido. Como he dicho antes, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra", destacó Andrés. (Reporte de Michael Holden; edición en español de Javier López de Lérida)