Príncipe británico guillermo anuncia finalistas de premio que busca salvar el planeta

LONDRES, 17 sep (Reuters) - El príncipe Guillermo del Reino Unido reveló el viernes los primeros finalistas de su premio medioambiental, dotado con un millón de libras, que dijo haber creado frente a la escasa respuesta de los líderes mundiales a la crisis del cambio climático.

El "Premio Earthshot" fue anunciado por Guillermo, nieto de la reina Isabel II, hace dos años, con la misión de encontrar soluciones mediante nuevas tecnologías o políticas a los mayores problemas medioambientales del planeta.

Tras recibir 750 candidaturas, un panel de expertos las redujo a 15 finalistas. El 17 de octubre se anunciarán los cinco primeros ganadores, que cobrarán un millón de libras cada uno.

"La ambición, la calidad y la variedad de las candidaturas han sido sorprendentes y deberían llenarnos a todos de optimismo y esperanza de que nuestros objetivos para esta década decisiva son alcanzables", dijo Guillermo.

Los finalistas van desde la Fundación Pole Pole, en la República Democrática del Congo, un proyecto dirigido por la comunidad para proteger a los gorilas, hasta el Centro de Desperdicio de Alimentos de la Ciudad de Milán, en Italia, que pretende reducir los residuos al tiempo que lucha contra el hambre.

En la introducción de un libro sobre el premio, "Earthshot: How to Save our Planet" ("Earthshot: Cómo salvar nuestro planeta"), el príncipe dijo que los datos parecían "aterradores".

"Los seres humanos han sacado demasiados peces del mar. Hemos talado demasiados árboles, quemado demasiados combustibles fósiles y producido demasiados residuos", escribió Guillermo, de 39 años. "El daño que estamos haciendo ya no es incremental sino exponencial y estamos llegando rápidamente a un punto de inflexión".

El príncipe dijo que se le había ocurrido la idea de Earthshot después de una visita a Namibia en 2018 y luego de ser "golpeado por una ola de pesimismo global" en las conversaciones sobre el cambio climático, que temía que pudiera fomentar una creciente sensación de desaliento.

"Los titulares estuvieron dominados por la sensación de que los líderes mundiales no se estaban moviendo lo suficientemente rápido", dijo. "Hubo un señalamiento generalizado y una división política y geográfica. Para los que nos seguían desde casa, no era una visión inspiradora".

Guillermo dijo que también se había inspirado en su padre, el príncipe Carlos, y en su difunto abuelo, el príncipe Felipe, esposo de la reina, que defendieron durante décadas la importancia de la conservación y el impacto del cambio climático. (Reporte de Michael Holden; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)