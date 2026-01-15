Príncipe Enrique declarará la próxima semana en Londres en juicio contra el Daily Mail

LONDRES, 15 ene (Reuters) -

El príncipe Enrique declarará ante la Corte Superior de Londres el próximo jueves en relación con una demanda sobre privacidad interpuesta por él, el cantante Elton John y otras personalidades británicas contra el editor del Daily Mail.

Será la segunda comparecencia del príncipe ante el tribunal en tres años, tras haberse convertido en 2023 en el primer miembro de la realeza británica en prestar declaración en 130 años en una demanda distinta contra Mirror Group Newspapers, que ganó.

Enrique, hijo menor del rey Carlos, demandó a Associated Newspapers por supuesta recopilación ilegal de información, que se remonta a hace 30 años. Los otros seis demandantes son Elton John, su marido David Furnish, los actores Liz Hurley y Sadie Frost, el exlegislador Simon Hughes y la activista contra el racismo Doreen Lawrence, que forma parte de la Cámara de los Lores.

Associated rechaza que sus cabeceras hayan cometido delito alguno y afirma que lo que los demandantes califican de "absurdas calumnias" contra sus periodistas carece de fundamento.

El juicio, que durará nueve semanas, comienza el lunes y los demandantes declararán ante la Corte Superior de Londres.

Enrique comparecerá como testigo el 22 de enero, según el calendario provisional hecho público el jueves. No se espera que el príncipe, que vive actualmente en California tras renunciar a sus funciones reales, se reúna con su padre durante su estancia en Reino Unido.

Elton John y Furnish deberán declarar en febrero, pero intentarán hacerlo a distancia, según sus abogados.

(Reporte de Sam Tobin y Michael Holden; editado en español por Carlos Serrano)