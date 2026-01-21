Príncipe Enrique dice que los periodistas no eran sus amigos en demanda contra el editor del Daily Mail

Por Michael Holden y Sam Tobin

LONDRES, 21 ene (Reuters) - El príncipe Enrique dijo el miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que no era amigo de ningún periodista del Daily Mail, en su segunda comparecencia en el banquillo de los testigos en tres años. El duque de Sussex, de 41 años, y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han interpuesto una demanda contra la Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por violación de su intimidad desde principios de los años noventa hasta la década de 2010.

Associated ha calificado las acusaciones de "calumnias absurdas", afirmando que sus periodistas tenían fuentes legítimas de información, incluidos los amigos y conocidos de las celebridades. Tras convertirse en 2023 en el primer miembro de la realeza en 130 años en declarar ante un tribunal durante otro de sus pleitos contra la prensa, el hijo menor del rey Carlos compareció como testigo inicial de los demandantes en el caso contra Associated.

LOS PERIODISTAS NO ERAN MIS AMIGOS El caso del príncipe se centra en 14 artículos que, según su equipo jurídico, fueron producto de la recopilación ilegal de información, entre otras cosas mediante el pirateo de mensajes de voz, escuchas telefónicas y la obtención de información privada mediante engaño, lo que se conoce como "blagging". Associated, sin embargo, afirma que el círculo social de Enrique era conocido por sus "filtraciones" y que algunos artículos se basaban en declaraciones públicas de los responsables de prensa reales. El abogado de la editorial, Antony White, indicó a Enrique que una antigua redactora real del Mail on Sunday, Katie Nicholl, formaba parte de su círculo social. "Para evitar dudas, no soy amigo de ninguno de esos periodistas y nunca lo he sido", dijo Enrique en un combativo intercambio de palabras con el abogado.

"Si las fuentes eran tan buenas y ella se juntaba con todos mis amigos, entonces, ¿por qué utilizaba investigadores privados que han estado relacionados con toda la recopilación ilegal de información?"

Enrique y los demás demandantes iniciaron su acción legal contra el editor del influyente Daily Mail en 2022. Los otros implicados son el marido de Elton John, David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, la activista contra el racismo Doreen Lawrence y el exlegislador Simon Hughes, que prestarán declaración durante las nueve semanas que durará el juicio.

(Reporte de Sam Tobin y Michael Holden; edición de Mark Heinrich; editado en español por Daniela Desantis)