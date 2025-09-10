Príncipe Enrique llega a casa de su padre, Carlos III, en su primer encuentro desde 2024

El príncipe Enrique, que se encuentra de visita en Reino Unido, llegó el miércoles a Clarence House, la residencia londinense del rey Carlos III, donde se espera que padre e hijo se reúnan por primera vez desde febrero de 2024, según varios medios británicos.

El duque de Sussex, hijo menor del rey, distanciado de su familia desde que se trasladó con su esposa Meghan a Estados Unidos en 2020, fue visto entrando en coche a la residencia, a la que el rey había llegado poco antes.

Padre e hijo no se habían visto desde febrero de 2024, cuando Enrique hizo una visita relámpago a Reino Unido tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.

En aquel entonces, su encuentro, que también tuvo como escenario Clarence House, duró menos de 45 minutos, y Enrique regresó a California al día siguiente.

Desde entonces, Enrique ha vuelto tres veces a Londres sin reunirse con la familia real.

El príncipe llegó el lunes para una serie de compromisos con organizaciones benéficas que apoya, y las especulaciones sobre un posible encuentro con su padre iban en aumento.

Esta posibilidad creció cuando el tabloide Mail on Sunday reveló que el jefe de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de comunicación del príncipe, Meredith Maines, se habían reunido a principios de julio en Londres.

El príncipe, de 40 años, también confesó en mayo a BBC que le "encantaría reconciliarse con su familia".

