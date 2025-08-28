LA NACION

Príncipe Enrique regresará a Reino Unido para evento benéfico en aniversario de la muerte de Isabel II

El príncipe Enrique, que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Príncipe Enrique regresará a Reino Unido para evento benéfico en aniversario de la muerte de...
Príncipe Enrique regresará a Reino Unido para evento benéfico en aniversario de la muerte de...

El príncipe Enrique, que vive en Estados Unidos, regresará a Reino Unido en el tercer aniversario de la muerte de su abuela, la reina Isabel II, el 8 de septiembre, para asistir a una ceremonia benéfica, anunciaron este jueves los organizadores.

El duque de Sussex "asistirá a la ceremonia del vigésimo aniversario de los WellChild Awards", explicó en su sitio web la organización que da nombre a los premios y que ayuda a niños enfermos.

Enrique, de 40 años, hijo menor del rey Carlos III, vive en California junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos, desde 2020, tras distanciarse de la familia real.

El príncipe, que apoya a WellChild desde hace 17 años, pronunciará en la ceremonia un discurso, se reunirá con menores gravemente enfermos y sus familias, además de entregar un premio a un "niño inspirador" de entre cuatro y seis años.

"Siempre es un privilegio asistir a los WellChild Awards y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran a todos con su fortaleza y espíritu", afirma el príncipe en el comunicado de la organización.

"Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los que los apoyan en cada paso del camino. Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad", añade Enrique en el texto.

Su viaje a Reino Unido podría alimentar especulaciones sobre una posible reconciliación con la familia real.

El príncipe, de 40 años, aseguró en mayo a BBC que quiere "reconciliarse" con su padre, el rey Carlos III.

La última vez que Enrique viajó a Reino Unido fue precisamente en mayo, para asistir a una audiencia, tras haber emprendido acciones legales para mantener una guardia de seguridad cuando viajan a Londres él y su familia.

En julio, el diario Mail on Sunday publicó fotos de una reunión entre asesores del rey y Enrique, en lo que parecía un primer paso hacia un acercamiento.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Pocos días después, Enrique y su hermano mayor, Guillermo, heredero de la corona, junto a sus esposas, aparecieron vestidos de luto, en el castillo de Windsor, en la última vez que se les vio juntos.

LA NACION
Más leídas
  1. La central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
    1

    Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer

  2. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    2

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  3. Carlos Alcaraz: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
    3

    Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público

  4. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    4

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

Cargando banners ...