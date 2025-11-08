Príncipe Enrique se disculpa con Canadá por usar gorra de Dodgers

LONDRES (AP) — El príncipe Enrique viajó a Toronto para participar en actos conmemorativos del final de la Primera Guerra Mundial. De pronto, se encontró en una gira de disculpas por usar una prenda que muchos canadienses consideraron ofensiva.

Al hablar el jueves por la noche con una organización benéfica militar, el duque de Sussex buscó abordar una vez más el "elefante de gorra azul en la habitación". Se refería a su decisión ampliamente criticada de usar una gorra de los Dodgers en un juego de la Serie Mundial en Los Ángeles contra los Azulejos de Toronto.

El uso de la gorra fue visto como un gran desaire en Canadá, una nación de la Mancomunidad Británica donde su padre, el Rey Carlos III, es el jefe de Estado. Enrique fue criticado en las redes sociales en Canadá.

Enrique se disculpó por el error y trató de darle un giro humorístico al incidente al que se refirió como "Hat Gate".

"Cuando te falta mucho cabello en la parte superior y estás sentado bajo los reflectores, tomas cualquier gorra que esté disponible", bromeó Enrique en una entrevista con la emisora canadiense CTV.

Luego se puso una gorra de los Azulejos que casualmente estaba a un brazo de distancia.

El incidente fue percibido por algunos como una prueba de su lealtad entre su lugar de nacimiento y su hogar adoptivo en Estados Unidos. El príncipe y su esposa Meghan renunciaron a sus deberes reales en 2020 y se mudaron brevemente a Canadá antes de establecerse en California.

La aparición de Enrique y Meghan en el cuarto juego de la serie —que Los Ángeles ganó en siete duelos— molestó también a algunos fanáticos de los Dodgers que estaban molestos por su lugar privilegiado detrás del plato.

La pareja se sentó en la primera fila, frente a la “realeza” de Los Ángeles: la leyenda de los Dodgers Sandy Koufax y la estrella de los Lakers Magic Johnson, quien es copropietario del equipo de béisbol.

Enrique dijo que la pareja, que vive aproximadamente a una hora al oeste de Los Ángeles en el lujoso enclave costero de Montecito, había sido invitada al juego por el dueño del equipo.

El príncipe añadió que se había sentido “presionado” y usó la gorra como un gesto de cortesía. Consideró entonces que los canadienses —conocidos por su civismo— apoyarían su decisión.

Enrique estuvo en Canadá durante dos días de eventos y reuniones antes del Día de la Recordación, previsto para el martes, que honra a los miembros de las fuerzas armadas que murieron en el cumplimiento del deber.

"Realmente lamento haber usado una gorra de los Dodgers", dijo ante los aplausos en una cena para la Fundación True Patriot Love, una organización benéfica para excombatientes canadienses.

Luego destacó sus conexiones con el país, incluyendo el hecho de que su esposa actriz —antes de casarse y cuando era conocida como Meghan Markle— vivió tanto tiempo en Toronto filmando el programa "Suits" que muchos pensaban que era canadiense.

"Espero que puedan perdonarla como californiana nativa por su lealtad a los Dodgers, aunque sea por una noche", dijo. "Pero dejando las bromas a un lado, esta ciudad siempre ha significado mucho para mí —me proporcionó una esposa."

Harry insistió en que estaba apoyando a los Azulejos en los últimos tres juegos de la serie. Pero le dijo a CTV que admitir eso podría hacer que su regreso a Los Ángeles sea más difícil.

_____

