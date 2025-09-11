Príncipe Enrique se reúne con el rey Carlos III tras más de un año sin verse

LONDRES (AP) — El príncipe Enrique de Gran Bretaña se reunió con su padre, el rey Carlos III, para tomar el té el miércoles en la residencia del monarca en Londres. Era la primera vez que se encontraban en más de un año.

Los dos han estado distantes desde que Enrique y su esposa, Meghan, renunciaran a sus deberes reales y se mudaran a California en 2020, y luego hicieran públicas sus quejas sobre la familia real.

El Palacio de Buckingham confirmó que Carlos y Enrique pasaron tiempo juntos en Clarence House, donde el rey reside cuando está en la capital.

El miércoles por la tarde, Enrique fue conducido a través de las puertas de la mansión de cuatro pisos no muy lejos del Palacio de Buckingham. Se le vio salir menos de una hora después, mientras se agachaba en el coche rumbo a un evento vespertino para sus Juegos Invictus, que apoyan a los miembros del servicio y veteranos heridos y enfermos.

Había especulaciones de que Enrique podría reunirse con su padre después de llegar al Reino Unido el lunes, el tercer aniversario luctuoso de su abuela, la reina Isabel II, para un viaje de cuatro días durante el cual visitará varias de las organizaciones benéficas que apoya.

Una reunión en julio entre representantes del rey, de 76 años, y su hijo, de 40, llevó a sugerencias de que la relación fría entre Enrique y su familia podría estar mejorando.

La separación se había profundizado en los últimos cinco años, ya que Enrique y Meghan expresaron sus quejas sobre la familia real en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey y una serie de Netflix. Enrique, también conocido como el duque de Sussex, luego avivó las tensiones al compartir conversaciones personales en sus memorias, “Spare”.

Enrique y su padre se encontraron por última vez en febrero de 2024, cuando el príncipe voló a Londres tras recibir la noticia de que Carlos había sido diagnosticado con cáncer. En ese entonces pasó unos 45 minutos con Carlos antes de que el rey volara a su finca campestre en Sandringham para recuperarse de su tratamiento.

Enrique también ha tenido poco contacto con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

Enrique estuvo por última vez en Londres en abril, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de restaurar un detalle de protección policial que fue cancelado después de que dejó de ser un miembro activo de la realeza. Carlos estaba en una visita de estado a Italia en ese momento, por lo que una reunión entonces era imposible.

Ese caso fue en sí mismo un impedimento para mejorar las relaciones porque involucraba las críticas de Enrique al gobierno del rey en los tribunales, pero una vez que terminó, el cambio se hizo posible su encuentro.

Inmediatamente después de que el caso terminó, Enrique dijo que “le encantaría la reconciliación con mi familia”.

“No tiene sentido seguir peleando más”, dijo a la BBC el día que se resolvió el caso judicial.

“La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo más tiene mi padre”.

A pesar de esa rama de olivo, Enrique también había adoptado un tono combativo. El príncipe dijo repetidamente que la decisión de retirar su seguridad se tomó bajo la dirección de la casa real en un esfuerzo por controlarlo a él y a su esposa mientras ponían en riesgo su seguridad.

“Lo que me cuesta perdonar, y probablemente siempre me costará perdonar, es la decisión que se tomó en 2020 que afecta cada uno de mis días y que conscientemente nos pone a mí y a mi familia en peligro”, dijo.

Pero con la demanda fuera del camino, había señales de cambio.

En julio, el nuevo equipo que maneja las comunicaciones de Enrique y Meghan, encabezado por Meredith Maines, con sede en Los Ángeles, fue visto en el balcón de un club privado en Londres hablando con Tobyn Andreae, el representante de prensa del rey. El tabloide Mail on Sunday tomó una foto de lo que llamó: “La cumbre secreta de paz de Enrique”.

Independientemente de quién avisó al periódico, mostró un cambio de tono ya que la reunión no habría ocurrido si los principales involucrados no hubieran dado su consentimiento tácito.

Tras la tan esperada reunión del miércoles, Enrique se apresuró a su próxima aparición benéfica en el evento de los Juegos Invictus al otro lado de la ciudad.

Cuando un reportero le preguntó sobre la salud de su padre, el príncipe ofreció su opinión de primera mano: “Sí, está muy bien, gracias”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.