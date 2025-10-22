Príncipe Guillermo de Gales y varias celebridades asistirán al Premio Earthshot en Brasil

LONDRES, 22 oct (Reuters) - La estrella del pop Kylie Minogue y el excampeón mundial de Fórmula Uno Sebastian Vettel serán algunas de las celebridades que se unirán al príncipe británico Guillermo de Gales en la ceremonia de entrega el próximo mes en Brasil de su multimillonario premio medioambiental.

El heredero al trono británico lanzó el Premio Earthshot en 2020 con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras a los acuciantes problemas medioambientales. Los ganadores de este año se darán a conocer en un acto repleto de estrellas que se celebrará en Río de Janeiro el 5 de noviembre. Entre los artistas que actuarán esa noche se encuentran los brasileños Gilberto Gil, Seu Jorge y Anitta, el cantante pop canadiense Shawn Mendes y Minogue, elegida recientemente por el padre de Guillermo, el rey Carlos, como artista cuya música le produce alegría, dijeron los organizadores el miércoles. El evento será animado por el presentador de televisión brasileño Luciano Huck y entre los presentadores figurarán la gimnasta Rebeca Andrade, la atleta olímpica brasileña más condecorada, el futbolista Cafú, el que más partidos ha disputado con la selección brasileña, y Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1. El piloto alemán, que se retiró en 2022, se había manifestado cada vez más abiertamente a favor del medio ambiente y la sostenibilidad, afirmando que el cambio climático le había hecho cuestionar su trabajo.

GANADORES RECIBEN PREMIOS EN METÁLICO POR SUS PROYECTOS

"A falta de dos semanas, estamos encantados de anunciar el apoyo de artistas mundiales, intérpretes y talentos brasileños excepcionales, que se unirán a nosotros en Río", dijo Jason Knauf, director ejecutivo de Earthshot.

Además de anunciar los detalles de la noche de entrega de premios, los organizadores publicaron un tráiler titulado "Conozca a los verdaderos héroes de acción del mundo", al que puso voz el actor de Hollywood Matthew McConaughey.

El objetivo de Earthshot es encontrar innovaciones para combatir el cambio climático y otros problemas ecológicos y premia a cinco ganadores con 1 millón de libras (US$1,3 millones) cada uno para impulsar sus proyectos.

La ceremonia de este año se celebrará poco antes de la cumbre climática de la ONU COP30, que también se celebra en Brasil, y a la que Guillermo asistirá en lugar de su padre, que lleva más de cinco décadas haciendo campaña en favor del medio ambiente. (Información de Michael Holden; edición de Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)