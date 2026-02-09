Príncipe Guillermo y Kate dicen estar "profundamente preocupados" por las revelaciones sobre Epstein

LONDRES, 9 feb (Reuters) - El príncipe Guillermo de Reino Unido y su esposa Kate se mostraron el lunes profundamente preocupados por la información contenida en los archivos de Jeffrey Epstein, en un contexto de nuevas y condenatorias revelaciones sobre el tío del heredero al trono, Andrés Mountbatten-Windsor

El hermano menor del rey Carlos, ya expulsado del círculo íntimo de la realeza por su estrecha relación con Epstein, se ha enfrentado a un nuevo escrutinio desde la reciente publicación de millones de nuevos documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual estadounidense

Aunque Carlos y su esposa Camila afirmaron en octubre que sus pensamientos estaban con las víctimas y los supervivientes de los abusos, el comentario del lunes del príncipe y la princesa de Gales ha sido el mensaje más contundente hasta la fecha de la familia real sobre el escándalo

"El príncipe y la princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones", dijo su portavoz a periodistas. "Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas"

Mountbatten-Windsor se vio obligado a renunciar a todas sus funciones reales oficiales en 2019 por sus vínculos con Epstein y, en octubre, el rey Carlos le retiró el título de príncipe. La semana pasada, se vio obligado a abandonar su mansión real

En 2022 llegó a un acuerdo en la demanda presentada por Virginia Giuffre, que le acusaba de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente, a través de su relación con Epstein. Giuffre se suicidó en abril

El segundo hijo de la difunta reina Isabel, de 65 años, siempre ha negado cualquier delito y no ha respondido a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los archivos de Epstein

Aunque la familia real ha intentado distanciarse de Mountbatten-Windsor, este sigue siendo una espina para ellos

"Charles, ¿desde cuándo sabías lo de Andrés y Epstein?", gritó un hombre entre la multitud cuando el rey llegó a Clitheroe, en el norte de Inglaterra, en la segunda vez que le abucheaban en una semana

En los últimos archivos publicados en Estados Unidos, los correos electrónicos sugieren que Andrés compartió documentos comerciales oficiales británicos con Epstein en 2010, después de la condena del estadounidense por delitos sexuales contra menores, filtrando información de su entonces cargo oficial como enviado del Gobierno

Los documentos parecen mostrar que Andrés reenvió a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros lugares a los que había sido enviado en relación con un viaje oficial

A los enviados comerciales se les suele prohibir compartir documentos sensibles o comerciales

