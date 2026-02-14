Príncipe heredero de Irán dice que la inacción contra Teherán alienta a los opresores

MUNICH, Alemania (AP) — Los partidarios del exiliado príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, buscaban el sábado que los líderes mundiales reunidos en Múnich, Alemania, aumentaran la presión para impulsar un cambio en el gobierno iraní.

Pahlavi convocó a manifestaciones en Múnich, Los Ángeles y Toronto en lo que describió como un “día de acción global”, e instó a sus seguidores a salir a la calle para exigir “medidas urgentes y prácticas en apoyo del pueblo iraní”.

Los líderes de la República Islámica están ya bajo un intenso escrutinio y enfrentan nuevas amenazas de acciones militares por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump quiere que Teherán reduzca aún más su programa nuclear y el viernes sugirió que un cambio de régimen “sería lo mejor que podría pasar” en el país.

Irán también estuvo en el centro de las protestas en Múnich el viernes, el primer día de la Conferencia de Seguridad que reúne cada año en la ciudad alemana a líderes europeos y figuras de la seguridad global. Partidarios del grupo opositor Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI, por sus siglas en inglés), también conocido como Muyahidines-e Jalq, se manifestaron contra la letal represión de las autoridades a las protestas a nivel nacional del mes pasado.

Aunque lleva casi 50 años exiliado, Pahlavi, hijo del depuesto sha de Irán, que abandonó su trono y huyó del país en 1979, trata de posicionarse como figura relevante para el futuro del país.

En una conferencia de prensa en Múnich el sábado, Pahlavi advirtió sobre la probabilidad de que se produzcan más muertes si “las democracias se quedan de brazos cruzados".

“Nos reunimos en un momento de grave peligro para preguntar: ¿Estará el mundo del lado del pueblo de Irán?”, planteó.

La supervivencia continuada del gobierno de la República Islámica “envía una señal clara a todo opresor: mate a suficiente gente y se mantendrá en el poder", agregó.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma que al menos 7.005 personas murieron durante las protestas, incluyendo 214 miembros de las fuerzas gubernamentales. El grupo ha realizado conteos precisos en rondas previas de disturbios y se apoya en una red de activistas en Irán para verificar los decesos.

En su único balance de fallecidos, publicado el 21 de enero, el gobierno de Irán comunicó 3.117 decesos. En oleadas de disturbios anteriores, la teocracia ha subestimado o no ha reportado las muertes.

The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente la cifra de fallecidos dado que las autoridades han cortado el acceso a internet y las llamadas internacionales en Irán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.