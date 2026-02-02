Príncipe Lorenzo de Bélgica reconoce que tuvo contacto con Epstein dos veces

El príncipe Lorenzo de Bélgica, hermano del rey Felipe, declaró el lunes haberse reunido con Jeffrey Epstein "a solas" en dos ocasiones, después de que su nombre surgiera en documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el delincuente sexual.

Numerosas figuras internacionales de alto perfil han sido mencionadas en el último lote de archivos de Epstein que reveló esa cartera.

El príncipe precisó a la agencia de prensa Belga que estos encuentros, que tuvieron lugar a petición de Epstein, se produjeron a principios de los años 1990 y de los años 2000.

Lorenzo, de 62 años, aseguró el lunes que nunca se reunió con Epstein "en eventos públicos o colectivos".

Esta aclaración se produce tras un primer comunicado en el que el príncipe negaba haberse encontrado "ni directa ni indirectamente" con el fallecido exfinanciero ni su entorno.