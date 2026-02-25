¿Príncipe o sapo? Lanús quiere hacer magia ante Flamengo en la Recopa Sudamericana

Besar la Recopa Sudamericana convertiría al sapo en príncipe: el cuento de hadas de Lanús busca este jueves un final feliz ante el multimillonario Flamengo

En la vuelta del duelo entre los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2025, el segundo aspira a dar la sorpresa en el mítico castillo del Mengão, el estadio Maracaná

Llega a Rio de Janeiro con ventaja: ganó 1-0 la ida la semana pasada, con gol de Rodrigo Castillo

Pero desafía descomunales diferencias económicas. Los 42 millones de euros que pagó Flamengo al West Ham por Lucas Paquetá equivalen al valor de mercado de toda la plantilla del club argentino, según el portal especializado Transfermarkt

"Siempre digo que en el mundo del fútbol una semana sos un príncipe y en la otra sos un sapo", dijo el entrenador granate, Mauricio Pellegrino, cuando un periodista etiquetó a su equipo como Cenicienta

A continuación, cuatro palabras mágicas en la definición del título

- Presión -

Campeón de la Libertadores y el Brasileirão el año pasado, el Flamengo se tambalea en el inicio de 2026. Ya perdió un título al caer 2-0 frente al Corinthians en la Supercopa de Brasil

La afición del Maracaná pitó al equipo el domingo, pese a un triunfo 3-0 sobre el débil Madureira en la ida de las semifinales del campeonato estatal de Rio

Aunque el técnico Filipe Luís reservó a sus principales figuras, acabó echando mano de titulares como Giorgian de Arrascaeta para resolver un partido que se complicó más de la cuenta

"La presión en el Flamengo no la he visto en ninguna parte, tal vez solo en el Real Madrid", dijo el entrenador, exjugador de uno de los grandes rivales de los merengues, el Atlético de Madrid

"Como tenemos una plantilla para pelear por todo, el Flamengo exige que seamos campeones", agregó

- Cambios -

El Flamengo necesita ganar por dos o más goles en los 90 minutos

Una victoria por la mínima diferencia enviaría todo a la prórroga y, en última instancia, a los penaltis

Filipe Luís prescindió de un 9 en la ida en Argentina, con un ataque integrado por Luiz Araújo, Everton y el colombiano Jorge Carrascal

Ahora, en casa, puede incluir un centrodelantero puro, con Bruno Henrique -recuperado de molestias en el pubis- y Pedro como alternativas

El Fla está pendiente de la evolución del mediocampista Jorginho, ausente por problemas musculares desde el 1 de febrero. Podría entrar en convocatoria

- Espacios -

Pellegrino resaltó el trabajo de Lanús en Argentina, donde cerró espacios a los creativos del Flamengo. No hay hadas madrinas, sino sacrificio

"El desafío es mantenernos así", valoró. "Estamos en la mitad del camino. Falta la segunda parte, la más difícil", subrayó

El cuadro de la provincia de Buenos Aires deberá mejorar sus prestaciones a domicilio. No pudo ganar en sus últimas salidas como visitante en el fútbol argentino, un empate 2-2 con Instituto y una derrota 2-0 ante Independiente

- Tradición -

Flamengo no solo tiene cuentas bancarias llenas, sino tradición en ganar títulos

Aunque solo conquistó una vez la Recopa Sudamericana frente al ecuatoriano Independiente del Valle en 2020, con Filipe Luís como futbolista

Perdió en 2023 contra el mismo rival

Filipe Luís puede ser el primer ganador del torneo como jugador y como entrenador

Lanús disputó el título en 2014. El príncipe, entonces, fue el Atlético Mineiro

- Alineaciones probables:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Lucas Paquetá - Everton Cebolinha, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera - Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)