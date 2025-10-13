"Priorizamos siempre la salud de los futbolistas", defiende De la Fuente

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, insistió este lunes en que la Roja "prima la salud de los futbolistas, en alusión a las numerosas bajas como las de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Dani Olmo y, desde este lunes, Ferran Torres.

"Llevamos mucho tiempo cuidando al máximo nivel la salud de los futbolistas. En estas circunstancias, se han producido una serie de situaciones particulares en cada jugador que nos indicaban que tenían que dejar la concentración", afirmó De la Fuente en la rueda de prensa previa al choque ante Bulgaria, clasificatorio para el Mundial 2026.

"No sé por qué se cargan más las tintas cuando se lesionan aquí (en la selección). Si se lesionan, son circunstancias del fútbol, pero nosotros priorizamos siempre la salud de los futbolistas. Luego, se dirán cosas que no corresponden con la realidad", prosiguió.

Tras el parón de septiembre, el técnico riojano fue acusado por el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras jugar los dos primeros partidos de clasificación frente a Bulgaria y Turquía.

De la Fuente rechazó también la idea de que los futbolistas prioricen volver con sus clubes.

"Para nada", aseveró. "No hay más que ver la reacción de los clubes cuando no citamos a los jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su carrera está cuando llega a la selección", señaló.

Sobre la desconvocatoria de Ferran por molestias musculares, el preparador español incidió en que necesita a sus jugadores en sus mejores condiciones.

"Los futbolistas cuando saben que no van a estar al 100%, me lo transmiten. Ferran me lo ha dicho y he decidido que descansara y sacarle de la convocatoria (...). Seguramente, el miércoles ya esté bien, pero para mañana (martes) no está", dijo.

España lidera el grupo E europeo con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades.

