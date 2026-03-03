Prisa fija un objetivo de ingresos de 1.120 millones de euros para 2029
Por Gemma Guasch
2 mar (Reuters) - El grupo de medios de comunicación español Prisa se ha fijado el objetivo de aumentar sus ingresos anuales hasta los 1.120 millones de euros (1.300 millones de dólares) para 2029, según anunció el martes, tras no haber logrado alcanzar plenamente sus objetivos para 2025.
Prisa, que comercializa libros educativos y opera redes de radio y prensa en la península ibérica y Sudamérica, registró en febrero un beneficio neto de 20 millones de euros en el cuarto trimestre. Sin embargo, el aumento de los impuestos y los gastos anticipados hicieron que sus resultados anuales fueran negativos.
* En el marco de su nueva estrategia para 2026-2029, Prisa prevé que el beneficio bruto de explotación (ebitda) alcance los 240 millones de euros en 2029.
* Prevé un crecimiento medio anual del ebitda del 10% y un crecimiento de los ingresos del 5% durante el periodo estratégico.
* Prisa espera que su ratio de deuda neta sobre ebitda se sitúe por debajo de 3,0 veces en 2029.
* No tiene vencimientos de deuda hasta entonces debido a su nueva refinanciación.
* Se prevé que los ingresos de la unidad editorial Santillana en 2029 alcancen los 600 millones de euros y el ebitda, los 175 millones de euros.
* Los ingresos de Prisa Media se estiman en 520 millones y el ebitda en 74 millones de euros.
(1 dólar = 0,8604 euros) (Información de Gemma Guasch en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Paula Villalba)