Prisa fija un objetivo de ingresos de 1.120 millones de euros para 2029

Por Gemma Guasch

2 mar (Reuters) - El grupo de medios de comunicación español Prisa ‌se ha fijado ‌el ⁠objetivo de aumentar sus ingresos anuales hasta los 1.120 millones de euros (1.300 millones de ​dólares) para ⁠2029, ⁠según anunció el martes, tras no haber logrado alcanzar ​plenamente sus objetivos para 2025.

Prisa, que comercializa ‌libros educativos y opera ​redes de radio y prensa ​en la península ibérica y Sudamérica, registró en febrero un beneficio neto de 20 millones de euros en el cuarto trimestre. Sin embargo, el aumento de los ​impuestos y los gastos anticipados hicieron que sus resultados anuales fueran negativos.

* En ⁠el marco de su nueva estrategia para 2026-2029, Prisa prevé que ‌el beneficio bruto de explotación (ebitda) alcance los 240 millones de euros en 2029.

* Prevé un crecimiento medio anual del ebitda del 10% y un crecimiento de los ingresos del 5% durante el periodo estratégico.

* Prisa espera que ‌su ratio de deuda neta sobre ebitda se sitúe por ⁠debajo de 3,0 veces en 2029.

* No tiene ‌vencimientos de deuda hasta entonces debido ⁠a su nueva refinanciación.

* Se prevé ⁠que los ingresos de la unidad editorial Santillana en 2029 alcancen los 600 millones de euros y el ebitda, los 175 millones de euros.

* Los ingresos de ‌Prisa Media se estiman ​en 520 millones y el ebitda en 74 millones de euros.

(1 dólar = 0,8604 euros) (Información de Gemma Guasch en Gdansk; edición de ‌Milla Nissi-Prussak; edición en español de Paula Villalba)