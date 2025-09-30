Prisa inicia un programa de recompra de hasta 370.000 euros, en torno al 0,0741% del capital social

30 sep (Reuters) - Promotora de Informaciones, SA:

* DIJO EL LUNES QUE UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

* EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ASIGNADO AL PROGRAMA DE RECOMPRA ES DE 370.000 EUROS

* EL PROGRAMA DE RECOMPRA COMENZARÁ EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026

* EL NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES PROPIAS A ADQUIRIR POR LA SOCIEDAD AL AMPARO DEL PROGRAMA DE RECOMPRA ES DE 1.000.000 ACCIONES, REPRESENTATIVAS APROXIMADAMENTE DEL 0,0741% DEL CAPITAL SOCIAL DE PRISA

