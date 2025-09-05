Prisión para los 17 detenidos que iban en un cayuco en el que murieron decenas de migrantes camino de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado este viernes el ingreso en prisión preventiva sin fianza de las 17 personas detenidas que navegaban en un cayuco camino del archipiélago en el que murieron decenas de migrantes. La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que tras la toma de declaración se les va a investigar por los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidios y lesiones, en un número que en este momento de la investigación aún no se ha podido determinar. El cayuco fue localizado por un mercante el pasado 24 de agosto a 429 kilómetros del archipiélago con el motor averiado y a la deriva, por lo que sus ocupantes fueron rescatados y trasladados al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

Según los relatos de algunos supervivientes, el cayuco partió de la costa africana con más de 300 personas y solo llegaron 251, si bien la investigación aún desconoce la cifra exacta de muertes, que podrían haberse producido de forma violenta en la embarcación o bien arrojando a personas al mar.