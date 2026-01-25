Prisión preventiva para capitán de buque abordado por Francia, sospechoso de integrar "flota fantasma" rusa

El capitán del petrolero "Grinch" - interceptado el jueves por la Marina francesa y sospechoso de integrar la "flota fantasma rusa" - fue puesto en prisión preventiva, anunció este domingo la fiscalía de Marsella.

El buque fue interceptado en aguas internacionales entre España y el norte de África y escoltado hasta el golfo de Fos, donde llegó a última hora de la tarde del sábado.

Se sospecha que el "Grinch" pertenece a la denominada "flota fantasma" de barcos que permiten a Rusia exportar su petróleo eludiendo las sanciones impuestas por las potencias occidentales y sus aliados tras la invasión de Ucrania.

El capitán del buque es un "ciudadano indio de 58 años", indicó la fiscalía y añadió que la tripulación, "también de nacionalidad india" permanece a bordo, mientras avanzan las investigaciones que tienen como objetivo verificar la validez del pabellón" del navío y de los documentos necesarios para la navegación.

La fiscalía de Marsella - que abrió una investigación preliminar el jueves 22 de enero - realizará una serie de inspecciones en el buque en colaboración con la sección de investigación de la gendarmería marítima de Tolón y el centro de seguridad marítima de Marsella.

Cuando la Marina francesa abordó la embarcación, en una espectacular operación comando, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el petrolero estaba bajo "sanciones internacionales" y que era "sospechoso de navegar con una bandera falsa" y que el abordaje se llevó a cabo con el apoyo de varios "aliados".

"No dejaremos pasar nada", declaró esta semana Macron. "Las actividades de la 'flota fantasma' ayudan a financiar la guerra de agresión contra Ucrania", agregó.