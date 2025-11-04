Prisión preventiva para Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes, de Bandana

Leandro García Gómez fue procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y privación ilegal de la libertad agravada. La víctima fue la cantante e integrante del grupo pop Bandana Lourdes Fernández.

La decisión fue tomada en las últimas horas por el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski, magistrado a cargo de la causa. El juez trabó un embargo sobre los bienes de García Gómez hasta cubrir la suma de $15.000.000.

“Al ser entrevistada por personal de la Dirección de Fortalecimiento para el Acompañamiento a las víctimas de violencia familiar y/o sexual -línea 137- Lourdes no evidenció lesiones ni signos compatibles con abuso, no obstante, se mostró preocupada y reticente a denunciar a García Gómez. Se dejó constancia que, si bien negó ser víctima de violencia o privación de la libertad, ‘su relato dio cuenta de la persistencia de conductas violentas por parte de su pareja, con una clara naturalización y justificación de la violencia padecida, evidenciando el proceso de victimización en el que se encuentra’”.

La investigación que ahora tiene tras las rejas a García Gómez comenzó el jueves 23 de octubre a la madrugada, con una denuncia presentada por Mabel López Arias, madre de Lourdes.

“La mujer denunció la desaparición y presunta situación de violencia de género sufrida por su hija, de quien desconocía el paradero y estado de salud desde el día 4 de octubre. Solicitó la inmediata intervención judicial y policial a fin de resguardar su integridad física, psíquica y emocional”, dijeron fuentes de la causa.

La madre de la cantante explicó que su hija mantuvo en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez y manifestó que “temía que Lourdes se encuentre retenida contra su voluntad, bajo amenazas o en un contexto de violencia física y psicológica extrema, pudiendo hallarse en grave riesgo para su vida e integridad”.

La madre de Lourdes declaró en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y la investigación recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones y con la intervención del juez Santiago Bignone.

“Por orden del juez, personal de la Policía de la Ciudad se constituyó en un edificio situado en Ravignani 2186, Palermo, siendo atendido por García Gómez, quien se mostró ofuscado para con el personal policial y consultado sobre los motivos de la presencia de los uniformados y afirmó que Fernández no se encontraba en el lugar, negándose a colaborar con los oficiales. Además, repetía que para ingresar, debían presentar una orden de allanamiento”, según dijeron fuentes judiciales.

Ante dicha situación, el fiscal Lugones solicitó un allanamiento en el departamento 3B del edificio situado en Ravignani 2186 “con el objetivo de determinar si Fernández se encontraba en el inmueble”.

El representante del Ministerio Público también solicitó que se cite como testigos al productor musical, al representante de Fernández y a las demás integrantes de Bandana y “que se recaben copias de denuncias anteriores que haya realizado la damnificada contra el imputado”.

Finalmente, ese jueves a la noche se hizo el allanamiento. “Lourdes fue encontrada dentro del departamento, puesta a resguardo y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral. Su pareja quedó detenida con una imputación provisoria por el delito de privación ilegítima de la libertad”, informaron fuentes judiciales.

En el departamento, según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad secuestró “muchas botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

El viernes 24 de octubre, según informaron fuentes judiciales, tomaron intervención y quedaron a cargo de la causa la fiscal Silvana Russi y el juez Slupski, en lugar del fiscal Lugones y el juez Bignone. Ese día el sospechoso fue indagado.

Asistido por un defensor oficial, García Gómez afirmó que mientras estuvo con Lourdes, él se drogó, pero dijo que no iba a decir nada de su expareja. También negó haberla “lesionado”, según pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales.

La fiscal Russi se había negado a la excarcelación del imputado. “Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida [por el imputado] constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, sostuvo la representante del Ministerio Público en el dictamen presentado ante el Slupski.

Al fundamentar el procesamiento, el juez afirmó: “En cuanto al episodio ocurrido entre los días 17 y 23 de octubre pasado, el mismo también encuentra su adecuación típica en el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada en este caso por haberse cometido en perjuicio de una persona a la que el imputado debía particular respeto, y por haber mediado coacción. Concretamente, si bien por el momento se desconocen mayores precisiones respecto de diversas circunstancias que rodearon el hecho bajo estudio -toda vez que la víctima brindó un testimonio vago e impreciso-, lo cierto es que del cúmulo probatorio incorporado a la causa resulta posible inferir que fue cooptada mediante actos de intimidación”.