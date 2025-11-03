Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su pareja en Isla Cristina

AYAMONTE (HUELVA), 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado jueves en Lepe tras presuntamente apuñalar a su pareja, una mujer de 35 años, en el interior de su domicilio en Isla Cristina, tras lo que se dio a la fuga.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a este hombre se le acusa de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y durante su comparecencia en sede judicial se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía indicó el miércoles de la pasada semana que recibió una llamada a las 10,20 horas en la que se alertaba de una mujer herida por arma blanca en un domicilio de la calle Nuestra Señora de los Ángeles de Isla Cristina. De este modo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil.

La mujer tuvo que ser atendida por los servicios de emergencias y trasladada al hospital y, aunque su estado era muy grave, el jueves la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, señaló que la mujer se encontraba ya "fuera de peligro" y que, además de constar en el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), "era usuaria del Sistema de Información Andaluz de la Mujer (SIAM) y del centro municipal de la mujer" por una pareja anterior.

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, lamentó el nuevo caso de violencia de género y explicó que la mujer, que fue llevada de urgencia al hospital, había necesitado una transfusión después de recibir "dos puñaladas por la espalda y dos por el torso, cercano al pecho". Por otro lado, indicó que la mujer estaba en el Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado".