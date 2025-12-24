Prisioneros de guerra norcoreanos en Ucrania buscan nueva vida en Corea del Sur

Dos prisioneros de guerra norcoreanos retenidos por Ucrania expresaron su deseo de iniciar una "nueva vida" en Corea del Sur, según una carta vista el miércoles por la AFP.

"Gracias al apoyo del pueblo surcoreano, se han comenzado a afianzar nuevos sueños y aspiraciones", escribieron los soldados en una carta fechada en octubre a un grupo de derechos humanos en Seúl, que la compartió con la AFP.

Corea del Norte ha enviado miles de soldados a apoyar la invasión rusa de Ucrania, según los servicios de inteligencia surcoreanos y occidentales.

Informes previos han señalado que los dos hombres retenidos por Ucrania desde enero, tras sufrir heridas en combate, buscaban desertar al Sur.

La carta representa la primera vez que lo dicen con sus propias palabras.

En la misiva, los hombres agradecen a quienes trabajan en su nombre "por animarnos y por ver esta situación no como una tragedia sino como el comienzo de una nueva vida".

"Creemos firmemente que nunca estamos solos, y vemos a la gente en Corea del Sur como nuestros padres y hermanos, y hemos decidido ir a abrazarlos", escribieron.

Los dos soldados firmaron la carta y sus nombres se mantienen en reserva para resguardar su seguridad.