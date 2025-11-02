Prisioneros norcoreanos en Ucrania quieren ir al Sur, dice activista

Dos prisioneros de guerra norcoreanos en Ucrania pidieron que los dejen vivir en Corea del Sur, aseguró el domingo a LA NACION una organización de derechos humanos.

Los prisioneros hicieron la solicitud durante una entrevista para un documental que la organización Gyeore-eol Nation United ayudó a coordinar.

Unos 10.000 soldados norcoreanos fueron enviados a combatir por Rusia en su guerra contra Ucrania, según agencias de inteligencia surcoreana y occidentales.

"Los dos (prisioneros) pidieron al productor al final de la entrevista que los lleven al Sur", afirmó Jang Se-yul, jefe de la organización que trabaja con desertores norcoreanos.

La entrevista fue efectuada el 28 de octubre en un sitio no revelado de Kiev, donde los dos prisioneros están retenidos tras ser capturados por Ucrania.

"Imploraron a la entrevistadora prometerles que volvería para llevarlos al Sur", agregó Jang, también un desertor norcoreano.

Bajo la constitución surcoreana, todos los coreanos son considerados ciudadanos, incluidos los del Norte. Seúl ha dicho que esto se aplica a cualquier soldado capturado en Ucrania.

Se espera que el video sea divulgado en las próximas semanas, indicó Jang.

Fotos suministradas por la organización de Jang mostró a un prisionero leyendo cartas de desertores radicados en el Sur.

"Mostramos los mensajes de video y cartas de desertores norcoreanos para darles esperanzas", dijo Jang.

Los soldados norcoreanos son instruidos a matarse antes de ser tomados presos, según la inteligencia surcoreana.

Se cree que unos 2.000 soldados norcoreanos murieron en combate, dijo en septiembre la agencia de espionaje surcoreana.

