Prisioneros palestinos no reciben alimento suficiente, asegura la Corte Suprema de Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — La Corte Suprema de Israel dictaminó el domingo que el gobierno no proporciona a los prisioneros palestinos una alimentación adecuada para su subsistencia básica, por lo que ordenó a las autoridades mejorar su nutrición.

Se trata de un raro caso en el que el máximo tribunal de la nación falló en contra del comportamiento del gobierno durante una guerra que se ha extendido durante casi dos años.

Israel ha capturado a miles de personas en Gaza por presuntos vínculos con Hamás desde el inicio del conflicto. También se ha liberado a miles sin cargo, a menudo después de pasar varios meses detenidos.

Grupos defensores de los derechos humanos han documentado abusos generalizados en prisiones y centros de detención, incluida la falta de alimentación y atención médica, así como malas condiciones sanitarias y golpizas. Un joven palestino de 17 años murió en marzo pasado dentro de una prisión israelí y los médicos informaron que la principal causa del deceso probablemente fue la inanición.

El fallo del domingo se produjo en respuesta a una petición que la Asociación por los Derechos Civiles de Israel (ACRI) y el grupo activista israelí Gisha presentaron el año pasado. Las organizaciones alegaron que un cambio en la política alimentaria que se implementó después del inicio del conflicto ha provocado desnutrición e inanición en algunos prisioneros.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa el sistema penitenciario, se jactó el año pasado de haber reducido las condiciones de los prisioneros a lo que describió como el mínimo requerido por la ley israelí.

En el fallo del domingo, el panel de tres jueces dictaminó que el estado está obligado legalmente a proporcionar a los prisioneros comida suficiente para garantizar "un nivel básico de existencia".

Los jueces dijeron que encontraron "indicios de que el suministro actual de alimentos a los prisioneros no garantiza el cumplimiento suficiente del estándar legal". Añadieron que habían encontrado "dudas reales" de que los prisioneros estuvieran comiendo adecuadamente, y ordenaron al servicio penitenciario "tomar medidas para asegurar el suministro de alimentos que permita condiciones de subsistencia básica de acuerdo con la ley".

Ben-Gvir, quien encabeza a un pequeño partido ultranacionalista de extrema derecha, arremetió contra el fallo, diciendo que mientras los rehenes israelíes en Gaza no tienen a nadie que los ayude, el Tribunal Supremo de Israel "para nuestra desgracia" está defendiendo a los milicianos de Hamás. Señaló que la política de proporcionar a los prisioneros "las mínimas condiciones estipuladas por la ley" continuaría sin cambios.

La ACRI pidió que el veredicto se implemente de inmediato.

Destacó en la red social X que el servicio penitenciario ha "convertido a las prisiones israelíes en campos de tortura".

"Un Estado no mata de hambre a las personas", dijo. "Las personas no matan de hambre a las personas, sin importar lo que hayan hecho".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.