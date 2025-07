Prisiones abre una investigación por las fotos de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación por las fotos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el interior de la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional por ser el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. Marlaska ha tildado las fotos del interior de la cárcel como "absolutamente graves y rechazables", por lo que ha explicado que "inmediatamente" desde Prisiones "se ha abierto esta mañana una investigación al respecto", de la que espera tener resultado en las próximas horas o días. En las imágenes, publicadas este jueves por el periódico 'Okdiario, puede verse al exdirigente del PSOE en su día a día en varias dependencias de la cárcel madrileña Soto del Real, como el patio y el comedor. En declaraciones al programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogidas por Europa Press, el ministro ha señalado que la filtración de estas imágenes no solo afecta a "la protección de datos", sino también "a la intimidad de la persona", en este caso de Santos Cerdán, que está "en una situación muy específica al estar privado de libertad y en un entorno que en esos ámbitos hay que considerarlo constreñido, donde él realiza su intimidad". Según ha explicado Marlaska, estas fotos podrían constituir "un delito contra la intimidad" que recoge el artículo 197.2 del Código Penal. "No es lo mismo estar una persona en un entorno privado de libertad, y en unas circunstancias, con una relación de sujeción especial con la administración que estar en libertad", ha indicado, para apostillar después que "las consecuencias legales también son distintas".