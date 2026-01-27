Pritchard anota 23, Brown 20 y Celtics vencen 102-94 a Trail Blazers

BOSTON (AP) — Payton Pritchard anotó 23 puntos, encestando tiros sobre la bocina para finalizar cada uno de los dos primeros cuartos, y Jaylen Brown agregó 20 el lunes por la noche para llevar a los Celtics de Boston a una victoria de 102-94 sobre los Trail Blazers de Portland.

Derrick White anotó 18 puntos, incluyendo un triple después de que Portland redujera lo que había sido una desventaja de 23 puntos a cinco en el último minuto. White también robó el balón en la siguiente posesión de los Blazers.

Jerami Grant anotó 19 y el exestrella de UConn Donovan Clingan tuvo 15 rebotes para los Blazers, quienes habían ganado cuatro de sus últimos cinco juegos para subir brevemente por encima del .500 por primera vez desde noviembre.

Jrue Holiday, quien fue titular en el equipo campeón de la NBA de Boston en 2024, recibió una gran ovación cuando fue presentado antes del juego y una ovación de pie tras un video tributo después del primer cuarto. Holiday, quien anotó 14 puntos, fue traspasado el verano pasado mientras los Celtics intentaban evitar las penalizaciones por superar el segundo umbral del impuesto de lujo de la NBA.

También recibió una gran ovación del público el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, cuyo equipo venció a Denver el domingo para avanzar al Super Bowl.

