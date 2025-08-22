Pro Farmer prevé cosecha récord de maíz y soja en EEUU en 2025
- 1 minuto de lectura'
ROCHESTER, EEUU, 22 ago (Reuters) - Los agricultores estadounidenses recogerán este otoño boreal una cosecha de maíz récord de 16.204 millones de bushels, con un rendimiento medio de 182,7 bushel por acre, informó el viernes el servicio de asesoría Pro Farmer.
La cosecha de soja de Estados Unidos se prevé en 4246 millones de bushels, con un rendimiento medio de 53,0 bushels por acre, informó Pro Farmer tras concluir su gira anual de cultivos a través de siete estados principales productores de maíz y soja esta semana.
Las previsiones se comparan con las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que espera una producción récord de maíz de 16.742 millones de bushels, con un rendimiento medio de 188,8 bpa, y una producción de soja de 4292 millones de bushels, con un rendimiento medio récord de 53,6 bpa. (Reporte de Karl Plume en Chicago; Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 2
Cristina Kirchner apuntó contra Milei por los audios que hablan de coimas
- 3
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 4
Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: “¿No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera?"