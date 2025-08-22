Pro Farmer prevé cosecha récord de maíz y soja en EEUU en 2025

ROCHESTER, EEUU, 22 ago (Reuters) - Los agricultores estadounidenses recogerán este otoño boreal una cosecha de maíz récord de 16.204 millones de bushels, con un rendimiento medio de 182,7 bushel por acre, informó el viernes el servicio de asesoría Pro Farmer.

La cosecha de soja de Estados Unidos se prevé en 4246 millones de bushels, con un rendimiento medio de 53,0 bushels por acre, informó Pro Farmer tras concluir su gira anual de cultivos a través de siete estados principales productores de maíz y soja esta semana.

Las previsiones se comparan con las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que espera una producción récord de maíz de 16.742 millones de bushels, con un rendimiento medio de 188,8 bpa, y una producción de soja de 4292 millones de bushels, con un rendimiento medio récord de 53,6 bpa. (Reporte de Karl Plume en Chicago; Editado en español por Javier Leira)