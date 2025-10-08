Probable próxima primera ministra de Japón se enfrenta a críticas en el seno de la coalición

Por Tamiyuki Kihara y John Geddie

TOKIO, 8 oct (Reuters) - La probable próxima primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se está enfrentando a las críticas del veterano socio de coalición de su partido, un quiebre que podría retrasar o, en el peor de los casos, poner en peligro su mandato.

La conservadora de línea dura Takaichi, elegida para encabezar el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en una votación celebrada el fin de semana, se reunió el martes con el líder del socio moderado de su partido, Komeito, para discutir sus preocupaciones sobre algunas de sus posturas.

Aunque se espera que Takaichi obtenga la aprobación del Parlamento para convertirse en la primera mujer primera ministra de Japón a fines de mes, no está garantizado, ya que la coalición gobernante no tiene mayoría.

Si la coalición se divide, Takaichi podría intentar aliarse con otros partidos, entre ellos el Partido Democrático para el Pueblo (DPP), expansionista en materia fiscal, lo que pondría aún más nerviosos a los inversores en uno de los países más endeudados del mundo.

"Todo el mundo cree que Takaichi tiene las de ganar", dijo Kei Okamura, director gerente de la gestora de activos Neuberger Berman en Tokio. "Sólo es cuestión de saber cómo de buenas son esas posibilidades".

El yen tocó el miércoles un mínimo de ocho meses frente al dólar, un movimiento que algunos estrategas atribuyeron al parón político y a la perspectiva de una alianza con el DPP, que aboga por recortes fiscales y una política monetaria expansiva.

"Esto es un problema para los que esperan que continúe la prudencia fiscal", dijo Jordan Rochester, estratega de Mizuho.

Está previsto que se celebre una votación en el Parlamento en torno al 15 de octubre, pero es probable que se retrase a medida que avanzan las conversaciones sobre la coalición, dijeron fuentes del PLD. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite Japón a fines de mes.

