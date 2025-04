Probablemente habrá más huevos falsos de malvavisco o incluso de papa en la Pascua de este año

MISSION, Kansas, EE.UU. (AP) — Mientras los precios de los huevos siguen siendo elevados, el internet ha ofrecido una serie de alternativas, como artesanos que han pintado piedras e influencers que están tiñendo de todo, desde malvaviscos hasta papas.

“¡Finalmente un uso para las papas medianas!”, escribió un comentarista en respuesta a un video publicado en Facebook.

Pero en medio de los emojis de risa y la gente simplemente publicando "¿eh?", ha habido mucho interés por parte de padres de familia conscientes de los costos, ya que los precios de los huevos en Estados Unidos aumentaron nuevamente el mes pasado para alcanzar un nuevo récord de 6,23 dólares la docena. Podría llegar un alivio: hay evidencia de que los precios están bajando, y las tiendas de comestibles pueden comenzar a ofrecer descuentos para atraer a los compradores.

Pero incluso con todo eso, los precios de los huevos son más altos que nunca. Eso ha hecho que la idea de colorear papas o piedras, que primero se popularizó después de un aumento de precios en 2023, resurja nuevamente.

Malvaviscos y papas desatan una locura de videos de teñido

Un video que está circulando muestra a una madre sonriente llenando moldes para cupcakes con tinte. Su hijo luego ensarta malvaviscos con palillos para después sumergirlos suavemente en el tinte y mostrar con orgullo las creaciones en una bandeja de vidrio. Otro influencer creó pollitos de malvavisco sumergiendo malvaviscos en colorante comestible amarillo, aplicando puntos de glaseado negro para crear ojos y luego colocando chocolates M&Ms naranjas para la nariz y los pies.

Otros videos muestran a compradores sacando bolsas grandes de papas del estante, junto con tinte para huevos.

"Las papas son casi lo único que puedo permitirme", publicó un agradecido comentarista en internet. Otro lo resumió en dos palabras: "Más barato".

Huevos de papel aluminio se convierten en una nueva tradición para una familia

Kelly Friedl de Chicago tiñe huevos para Pascua con sus dos hijos cada año. Pero debido a los altos precios de este año, se le ocurrió una alternativa: huevos de papel aluminio. Recorta formas de huevo de cartón, envuélvelas en papel aluminio y tendrás huevos brillantes para decorar y reutilizar.

“Nuestra mamá solía comprar tres docenas de huevos”, dijo Friedl, de 59 años, quien dirige una empresa de productos para el cuidado infantil llamada Urban Infant. “No creo que siquiera comiéramos todos los huevos, pero es el recuerdo de hacer algo con tu mamá”.

Para muchas familias como la de Friedl, teñir huevos no se trata tanto de comer los huevos. Eso significaba que tener algunos que se echaran a perder en el refrigerador no era un gran problema cuando una docena costaba menos de 2 dólares, que fue el precio durante años, fuera del brote de gripe aviar de 2015 y el actual. Pero no ahora.

Paas, un proveedor de kits para teñir huevos, dijo que aunque el 94% de quienes celebran la Pascua teñirán huevos este año, el 78% de las familias dijeron que teñirán menos que en años anteriores debido al costo.

Huevos de plástico, kits de manualidades y otras diversiones festivas

El minorista de manualidades Michaels dijo que sus kits de huevos de manualidades están volando de los estantes. Las ventas de dos de los kits han aumentado un 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo Melissa Mills, vicepresidenta senior y gerente general de comercialización en Michaels.

Walmart, el minorista más grande del país, se negó a comentar sobre las ventas de huevos de plástico teñibles y otras alternativas, pero dijo que no era el primer año que los ofrecía. Entre algunas opciones para los compradores: un cartón de 12 huevos de plástico que incluye cuatro paquetes de tinte líquido y cuatro bolsas para teñir huevos y huevos de Play-Doh para Pascua.

A pesar del cambio en la tradición, la familia de Friedl espera con ansias la festividad.

“Somos una familia súper creativa y el regalo más valioso en nuestra casa es un regalo que alguien te ha hecho”, comentó Friedl. “Nos reunimos cada año y hacemos huevos, y nos encanta”.

___

Raza informó en Sioux Falls, Dakota del Sur. Dee-Ann Durbin, Caroll Hannah y Josh Funk contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.