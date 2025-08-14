Probablemente hubo crímenes de guerra en matanzas en la costa siria: comisión de la ONU

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor)

Por Emma Farge

GINEBRA, 14 ago (Reuters) - Es probable que tanto los miembros de las fuerzas del gobierno provisional como los combatientes leales a los antiguos gobernantes sirios cometieran crímenes de guerra durante la violencia sectaria que culminó en una serie de masacres en marzo, según afirmaron el jueves investigadores de la ONU.

Según un informe de la Comisión de Investigación sobre Siria de la ONU, unas 1400 personas, en su mayoría civiles, murieron durante los episodios de violencia en zonas costeras, que tuvieron como principal objetivo a las comunidades alauíes, y se siguen denunciando violaciones, como secuestros.

"La magnitud y brutalidad de la violencia documentada en nuestro informe es profundamente inquietante", afirmó Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, en una declaración publicada junto con el informe.

El equipo de la ONU documentó asesinatos, torturas y actos inhumanos relacionados con el tratamiento de los muertos, y basó su informe de 56 páginas en más de 200 entrevistas con víctimas y testigos, así como en visitas a tres fosas comunes.

Según el informe, la mayoría de las víctimas eran hombres alauíes de entre 20 y 50 años, pero también mataron a mujeres y niños de apenas un año. En ocasiones, los asesinos, que iban puerta por puerta buscando a miembros de la secta minoritaria alauí del expresidente Bashar al-Asad, filmaban ellos mismos las ejecuciones, según el informe.

Los autores eran miembros de las fuerzas del gobierno provisional, así como particulares que operaban o estaban cerca de ellas. Los combatientes leales al derrocado gobierno de Asad también cometieron violaciones, según el informe.

El informe no es exhaustivo, ya que los incidentes de Homs, Latakia y Tartus aún están siendo investigados por la comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

Los incidentes ocurridos en la región costera fueron los peores actos de violencia ocurridos en Siria desde la caída de Asad el año pasado, lo que llevó al gobierno interino a nombrar un comité de investigación.

(Reporte adicional de Olivia Le Poidevin en Ginebra, Tala Ramadan en Dubái y Ahmed Eliman en Beirut)