Probar el arsenal nuclear de EE.UU. es importante para la seguridad nacional, dice Vance

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - Probar el arsenal nuclear de Estados Unidos es importante para garantizar la seguridad nacional, dijo el vicepresidente JD Vance el jueves después de que el presidente Donald Trump ordenara al ejército estadounidense reanudar las pruebas de armas nucleares tras una interrupción de 33 años.

"Es una parte importante de la seguridad nacional estadounidense asegurarse de que este arsenal nuclear que tenemos realmente funciona correctamente", dijo Vance a los periodistas fuera de la Casa Blanca.

"Para ser claros, sabemos que funciona correctamente, pero hay que seguir controlándolo a lo largo del tiempo, y el presidente sólo quiere asegurarse de que lo hacemos", agregó. (Reportaje de Jeff Mason, Ismail Shakil, Christian Martinez; Redacción de Doina Chiacu; Editado en español por Juana Casas)