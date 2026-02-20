Problema con las baterías Honda se suma a inconvenientes de Aston Martin en los entrenamientos

20 feb (Reuters) -

Los problemas de Aston Martin se agravaron el viernes después de que un inconveniente con el motor Honda ‌dejara al equipo al margen ‌en ⁠la última jornada de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin.

El equipo con sede en Silverstone ha completado muchos menos kilómetros que sus ​competidores, llegando ⁠tarde a ⁠la primera prueba en Barcelona y luego luchando con problemas de fiabilidad en las dos pruebas ​de Baréin.

Honda, su socio en materia de motores, dijo en un comunicado que ‌un problema relacionado con la batería había afectado ​a la sesión de Fernando Alonso con ​el automóvil diseñado por Adrian Newey el jueves.

"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas de HRC (Honda Racing Corporation) Sakura. Debido a esto y a la escasez de piezas para el motor, hemos adaptado el plan de pruebas de hoy (viernes) para que sea muy limitado y consista ​solo en tandas cortas".

El canadiense Lance Stroll, que debía estar en el automóvil todo el día y cuyo padre, Lawrence, ⁠controla el equipo, apareció en la pista para dar una vuelta de instalación justo antes de la pausa para ‌el almuerzo, pero no logró marcar ningún tiempo.

En comparación, Charles Leclerc, de Ferrari, fue el más rápido, con 80 vueltas.

"No estamos donde queríamos estar. No hemos dado muchas vueltas, pero tenemos una enorme cantidad de datos para Australia", dijo el director del equipo, Pedro de la Rosa, a la cadena de televisión Sky Sports.

Alonso dijo el jueves a periodistas que no tenía ‌ninguna duda sobre las capacidades de Newey.

"Tenemos que sacar más rendimiento", dijo el bicampeón del mundo. "Seguimos avanzando ⁠paso a paso con el automóvil. Estamos un poco rezagados, hay que admitirlo, pero ‌esperamos que haya tiempo para mejorar". "En cuanto al chasis, no hay duda ⁠de que tenemos lo mejor. Después de más de 30 ⁠años de dominio de Adrian Newey en este deporte, creo que nadie dudará de que encontraremos la manera de tener el mejor coche", añadió el español.

"En cuanto a la unidad de potencia, tenemos que esperar a ver cuándo desbloqueamos todo el rendimiento, dónde estamos y qué nos ‌falta, y luego trabajar duro".

El fabricante de ​automóviles deportivos de lujo Aston Martin sufrió anteriormente una caída de más del 4% en el precio de sus acciones tras advertir de pérdidas anuales mayores de lo que esperaba el mercado.

La temporada de Fórmula 1 comienza en ‌Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin. Edición en Español de Manuel Farías)