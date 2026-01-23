Problemas constitucionales para Italia en el Consejo de Paz, Tajani

Así comentó el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano Antonio Tajani en el marco del Foro Empresarial Italia-Alemania en Roma, la posibilidad de que Italia se una al Consejo de Paz promovido por el presidente estadounidense Donald Trump

"Estamos prestando gran atención a todas las iniciativas de consolidación de la paz, incluido el Consejo, pero repito, el obstáculo constitucional es difícil de superar, por lo que antes de cualquier evaluación, debe realizarse una evaluación constitucional.

"Luego llegamos al meollo del asunto, y si decidimos unirnos, habría aprobación parlamentaria, pero la cuestión fundamental es el aspecto constitucional: el artículo 11 de nuestra Constitución establece que no podemos unirnos a un acuerdo internacional a menos que exista una garantía de equiparación de poderes y el Consejo de Paz no garantiza esto", añadió Tajani (ANSA)