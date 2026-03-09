Problemas de transporte en Oriente Medio llevan al aluminio a máximos de 4 años

Por Pratima Desai

LONDRES, 9 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio alcanzaron máximos de cuatro años el lunes, ya que los temores a largas interrupciones del transporte marítimo en Oriente Medio debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaban la preocupación sobre el suministro del metal.

* A las 1711 GMT, el aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,5%, a US$3.394 por tonelada, tras haber tocado más temprano los US$3.544, su nivel más alto desde marzo de 2022, cuando los precios del metal usado en el transporte, la construcción y el embalaje alcanzaron un récord de US$4.073,5.

* El conflicto en Oriente Medio ha cerrado en la práctica el estrecho de Ormuz, por el que se transporta el aluminio producido en la región a Estados Unidos y Europa.

* "Los europeos están especialmente preocupados, ya que la interrupción del suministro de aluminio del golfo Pérsico justo cuando el proveedor a largo plazo Mozal va a dejar de operar este mes", dijo Ed Meir, analista de Marex.

* "Algunos productores están tratando de reducir las existencias fuera de la región para cumplir con sus obligaciones, pero sospechamos que esto va a ser difícil dada la preponderancia del metal ruso en la bolsa (actualmente sancionado) y las existencias generalmente bajas en otros lugares", agregó.

* Por otra parte, la subida del precio del petróleo ha fortalecido las perspectivas de una desaceleración del crecimiento mundial y de la demanda de metales industriales, que también se veían presionados por la fortaleza del dólar.

* Entre otros metales básicos, el cobre subió un 0,6%, a US$12.943 por tonelada; el zinc ganó un 0,9%, a US$3.327; el plomo cedió un 1%, a US$1.933; el estaño subió un 0,3%, a US$50.235; y el níquel bajó un 0,5%, a US$17.385.

(Editado en español por Carlos Serrano)