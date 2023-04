Problemas del sector inmobiliario comercial lastran la recuperación de nueva york: fed de nueva york

Por Michael S. Derby

13 abr (Reuters) - Las continuas tensiones en el sector inmobiliario de negocios y oficinas de la ciudad de Nueva York siguen creando vientos en contra para la economía de la región a medida que se acerca a una recuperación completa de la pandemia del coronavirus, y no está claro si el sector volverá a su fuerza anterior, dijo el jueves la Fed de Nueva York.

"Mientras que el mercado de alquileres residenciales se ha recuperado, los mercados minorista y de oficinas se han mantenido flojos, en gran parte debido al cambio hacia el trabajo a distancia y las compras online", señaló el banco en una publicación en su sitio web.

Los alquileres comerciales en Manhattan han bajado mucho desde antes de la pandemia, y "esta tendencia de debilitamiento puede continuar a medida que más y más inquilinos comerciales renuncien a contratos de arrendamiento que se negociaron cuando la demanda de oficinas y locales comerciales era mucho más fuerte".

Aunque ahora los trabajadores acuden más a la oficina, no lo hacen en número suficiente para ayudar a levantar a todas las empresas que antes acogían a estos trabajadores, señaló la Reserva Federal de Nueva York.

"Está muy claro que la ausencia de trabajadores de oficina sigue ejerciendo presión sobre la economía de Nueva York", afirmó Jaison Abel, Jefe de Estudios Urbanos y Regionales del banco, en una rueda de prensa.

Cuando los trabajadores no acuden a la oficina, eso significa que no acuden a los comercios y empresas de ocio, lo que perjudica el empleo en esas partes del sector servicios".

La Fed de Nueva York señaló que, si bien las zonas que rodean la ciudad se han recuperado en gran medida en el frente del empleo, la ciudad sigue teniendo un déficit de alrededor del 1% de trabajadores en relación con antes de la pandemia, que comenzó en marzo de 2020.

Y no está claro cuándo podría cambiar esta situación. "Uno de los retos, o una de las cosas que hace que no esté tan claro, es que la gente vuelve a la oficina, pero no los cinco días de la semana", afirma Jason Bram, Asesor de investigación Económica para Estudios Urbanos y Regionales del banco. Pero eso no significa necesariamente que las empresas que alquilan oficinas puedan limitarse a reducir el espacio que alquilan.

Bram dijo que parece que en varias empresas los empleados están entrando a gran escala durante unos pocos días de la semana, lo que sugiere que cuando los trabajadores están en la oficina, la empresa necesita todo el espacio que tiene alquilado, con salas vacías los demás días.

"Cuando caigan las fichas, es probable que la demanda de oficinas no vuelva a ser la misma que antes de la pandemia, pero no está claro que la caída vaya a ser tan grave", afirma Bram.

Las conclusiones de la Reserva Federal de Nueva York sobre la economía de la ciudad se producen en un momento en que aumentan los temores sobre el destino del sector inmobiliario comercial, que depende en gran medida de los préstamos para funcionar. La Fed ha subido las tasas agresivamente, lo que está aumentando el costo de financiación de los inmuebles comerciales en un momento en que también se reduce la necesidad de los mismos, lo que ha golpeado los niveles de alquiler.

El mes pasado, un ejecutivo del sector inmobiliario que forma parte del Consejo de Administración de la Reserva Federal de Nueva York advirtió de la inminencia de una crisis para el sector y pidió a la industria que creara un programa para dar "margen y flexibilidad a los reguladores para trabajar con los prestatarios en el desarrollo de planes de refinanciación responsables y constructivos".

Los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario comercial se ven agravados por los problemas que afectan ahora a los bancos más pequeños tras la quiebra del Silicon Valley Bank el mes pasado. Estas empresas pueden tener menos capacidad para conceder préstamos en el entorno actual y estar más expuestas a los impagos de los prestatarios de inmuebles comerciales. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en español por Juana Casas)

