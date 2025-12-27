Procedimiento para tratar hipo recurrente de Bolsonaro "salió bien", dice su médico

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este sábado a un procedimiento para tratar repetidas crisis de hipo, el cual "salió bien", informó uno de sus médicos.

El exmandatario, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, salió por primera vez el miércoles de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital DF Star de Brasilia, donde permanece internado.

Esa cirugía trascurrió sin incidentes el jueves y sus médicos anticiparon que podría ser necesario otro procedimiento de menor complejidad para tratar un hipo recurrente: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma.

La intervención fue realizada el sábado en la tarde y "salió bien", dijo a periodistas el doctor Mateus Saldanha.

Los médicos buscaron el nervio frénico con un aparato de ultrasonido y, una vez que lo localizaron, inyectaron en el costado derecho un analgésico, detalló Saldanha. El lunes harán lo mismo con el lado izquierdo del nervio.

El proceso tardó una hora. "No es una cirugía (...) no implica incisiones", precisó el doctor Claudio Birolini, que acompaña la internación del expresidente.

Noche en vela

El bloqueo anestésico del nervio frénico estaba proyectado para el lunes. Pero se adelantó porque la noche del viernes al sábado el expresidente padeció "una crisis de hipo muy prolongada, más fuerte, que le molestó profundamente para dormir", informó de su lado el doctor Brasil Caiado.

"Tenemos que ver cómo va a ser esa respuesta" al procedimiento, apuntó Saldanha.

La fecha de alta estimada de Bolsonaro se mantiene para comienzos de la próxima semana, según los médicos.

El expresidente de ultraderecha, que gobernó de 2019 a 2022, lleva años lidiando con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un mitin de campaña en 2018, lo que requirió varias cirugías mayores.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, afirmó más temprano en una publicación de Instagram que Bolsonaro llevaba ya "nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario",

El exmandatario estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre. Ingresó a prisión el 22 de noviembre, unos días antes de lo previsto, debido a que trató de dañar su tobillera electrónica con un soldador.

En septiembre, el Supremo Tribunal Federal de Brasil halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El excapitán del ejército alega ser inocente y se dice "perseguido" por la corte suprema.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, Bolsonaro deberá volver a la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.