Procesador brasileño de azúcar Raizen registra pérdida en primer trimestre de la cosecha 2025/26

SAO PAULO, 13 ago (Reuters) - La procesadora de caña de azúcar brasileña Raizen informó el miércoles una pérdida neta de 1800 millones de reales (US$333,8 millones) en el primer trimestre de la campaña agrícola 2025/26, frente a un beneficio de 1100 millones de reales en el mismo periodo del año anterior.

Los analistas encuestados por LSEG esperaban una pérdida neta de 884,7 millones de reales para el periodo.

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) fue de 1890 millones de reales en el trimestre, un 23,4% menos que el año anterior y también por debajo de los 2160 millones de reales previstos por los analistas.

(1 dólar = 5,3918 reales) (Reporte de Andre Romani; Editado en español por Javier Leira)